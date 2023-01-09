想要湯唯手上軟綿綿又毛茸茸長耳兔！LOEWE小兔包迎春
迎接嶄新的2023癸卯金兔年，以皮革工藝聞名的百年品牌紛紛以其經典工藝之作獻上賀歲好禮。皮革工坊擁有將近170年的精湛工藝的西班牙品牌LOEWE推出農曆年限定系列，以傳統繩結工藝聯繫人情及好運的理念為靈感，打造兔年專屬的長耳造型Bunny包款，並由全球品牌大使湯唯演繹兔年系列廣告短片和形象照，片中湯唯收到內藏巨型版Bunny的禮物盒，於是帶著牠遊城鎮，最後與小Bunny團聚、迎接新年，LOEWE兔年限定系列將於2023年1月5日起販售。
創意十足的LOEWE工坊以巧妙針法將柔軟的納帕皮塊縫製成立體小兔子，擁有軟垂長耳結與剪羊毛球尾巴，提供煙燻玫瑰、檸檬黃、迷霧灰三種顏色：又長又大的垂耳結如繩結般繫在納帕小牛皮迷你包、Hammock及Bunny包款上，還有毛茸茸的剪羊毛版本，以及天然酒椰葉纖維編織Basket手提包，側面還點綴剪羊毛球尾巴。兔年系列亦推出多款顏色相呼應的T恤及衛衣，壓印LOEWE皮革工坊製作的長耳兔圖騰，以及綴有剪羊毛球尾巴的Bunny掛飾及Bunny骰子，以及兔子造型蠟燭、大紅摺紙兔子等飾品。
法國MOYNAT擅長皮革拼接，奇趣迷人的兔年特別系列，是創意總監Nicholas Knightly和英國藝術家Mark Hearld的美學邂逅之旅，包括以Taurillon皮革打造的絹印系列Duo Tote橫式Tote，擁有兩款對比色調可供選擇：森林綠/赤陶色/青瓷色，以及灰白色/鋅灰色/薰衣草紫。此次節日特別系列亦提供，肉桂色/蔚藍色煥新色調的Duo Tote直式Tote，以及超可愛對比色調的兔子掛飾。所有Duo Tote均隨附一個可拆卸拉鍊萬用包做為收納，便於日常使用。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言