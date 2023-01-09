快訊

政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

獨／為入閣準備？去年10月才接任 鄭文燦辭足球協會理事長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想要湯唯手上軟綿綿又毛茸茸長耳兔！LOEWE小兔包迎春

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供

迎接嶄新的2023癸卯金兔年，以皮革工藝聞名的百年品牌紛紛以其經典工藝之作獻上賀歲好禮。皮革工坊擁有將近170年的精湛工藝的西班牙品牌LOEWE推出農曆年限定系列，以傳統繩結工藝聯繫人情及好運的理念為靈感，打造兔年專屬的長耳造型Bunny包款，並由全球品牌大使湯唯演繹兔年系列廣告短片和形象照，片中湯唯收到內藏巨型版Bunny的禮物盒，於是帶著牠遊城鎮，最後與小Bunny團聚、迎接新年，LOEWE兔年限定系列將於2023年1月5日起販售。

創意十足的LOEWE工坊以巧妙針法將柔軟的納帕皮塊縫製成立體小兔子，擁有軟垂長耳結與剪羊毛球尾巴，提供煙燻玫瑰、檸檬黃、迷霧灰三種顏色：又長又大的垂耳結如繩結般繫在納帕小牛皮迷你包、Hammock及Bunny包款上，還有毛茸茸的剪羊毛版本，以及天然酒椰葉纖維編織Basket手提包，側面還點綴剪羊毛球尾巴。兔年系列亦推出多款顏色相呼應的T恤及衛衣，壓印LOEWE皮革工坊製作的長耳兔圖騰，以及綴有剪羊毛球尾巴的Bunny掛飾及Bunny骰子，以及兔子造型蠟燭、大紅摺紙兔子等飾品。

法國MOYNAT擅長皮革拼接，奇趣迷人的兔年特別系列，是創意總監Nicholas Knightly和英國藝術家Mark Hearld的美學邂逅之旅，包括以Taurillon皮革打造的絹印系列Duo Tote橫式Tote，擁有兩款對比色調可供選擇：森林綠/赤陶色/青瓷色，以及灰白色/鋅灰色/薰衣草紫。此次節日特別系列亦提供，肉桂色/蔚藍色煥新色調的Duo Tote直式Tote，以及超可愛對比色調的兔子掛飾。所有Duo Tote均隨附一個可拆卸拉鍊萬用包做為收納，便於日常使用。

湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供
MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT森林綠／赤陶色／青瓷色款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT森林綠／赤陶色／青瓷色款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供
LOEWE兔年限定系列Hammock Nugget煙燻玫瑰小牛皮肩背提包，10萬8,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列Hammock Nugget煙燻玫瑰小牛皮肩背提包，10萬8,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供
湯唯演繹LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列檸檬黃兔子造型迷你斜背小包，29,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列檸檬黃兔子造型迷你斜背小包，29,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型毛絨絨手拿包，66,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型毛絨絨手拿包，66,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列Bucket兔子造型編織肩背提包，35,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列Bucket兔子造型編織肩背提包，35,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE
LOEWE兔年限定系列。圖／LOEWE
LOEWE兔年限定系列，Hammock Nugget小牛皮肩背提包，各10萬8,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列，Hammock Nugget小牛皮肩背提包，各10萬8,000元。圖／LOEWE提供
MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT灰白色／鋅灰色／薰衣草紫款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供
MOYNAT推出兔年特別系列DUO Tote RABBIT灰白色／鋅灰色／薰衣草紫款，10萬6,300元。圖／MOYNAT提供
LOEWE兔年限定系列煙燻玫瑰粉兔子造型蠟燭，5,900元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列煙燻玫瑰粉兔子造型蠟燭，5,900元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型蠟燭，5,900元。圖／LOEWE提供
LOEWE兔年限定系列迷霧灰兔子造型蠟燭，5,900元。圖／LOEWE提供

品牌

延伸閱讀

新光三越 X Bunni Konbiny 兔年超實用可愛貼圖免費下載

北市觀傳局開箱台灣燈會作品 12米高白兔竄東區百貨

迎兔年 竹市東門城「萬兔順利 Jump」兔子主燈點燈

分手的決心亞洲電影入圍大贏家 湯唯張艾嘉爭影后

相關新聞

張國煒從法國飛回星宇第二架A350 為開航北美做準備

星宇航空上午7時7分迎來第二架A350-900廣體客機，機身編號為B-58502。此架A350-900廣體客機於法國時間...

全家「開運鮮食」系列喜氣登場 拜地基主必備 五滷財神大雞腿油飯再回歸

尾牙季人人都想開運抽大獎，全家便利商店瞄準年節消費商機，從尾牙招財、到年終收工餐一網打盡，自1月11日起再度推出「開運鮮...

想要湯唯手上軟綿綿又毛茸茸長耳兔！LOEWE小兔包迎春

迎接嶄新的2023癸卯金兔年，以皮革工藝聞名的百年品牌紛紛以其經典工藝之作獻上賀歲好禮。皮革工坊擁有將近170年的精湛工...

入手應景新裝不花大錢！H&M彰顯高級優雅、Roots結合永續精神

不到一個月，便要迎接兔年到來了！對生活在中華文化圈的你我來說，這是一年之中最重要的節日，若是想維持「穿新衣」的好習慣，又不想花大錢，那麼平價時尚品牌H&M跟Roots的應景新系列，就很值得參考。

鬼太郎來了！和你相約貓空搭纜車

睽違10年，鬼太郎回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

里山驚豔舌尖 「山中藝境 風呂美學」金質旅程

聯合報系有行旅企畫的「山中藝境 風呂美學」金質旅程，將帶領旅人前往「馥森里山」體驗與山融合的生活儀式，以獨特的里山式迎賓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。