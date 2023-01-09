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入手應景新裝不花大錢！H&M彰顯高級優雅、Roots結合永續精神

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
H&M利用淡粉色、青草綠與藍碰撞新春紅，翻轉傳統印象色彩，運用在系列服裝上。圖／H&M提供
H&M利用淡粉色、青草綠與藍碰撞新春紅，翻轉傳統印象色彩，運用在系列服裝上。圖／H&M提供

不到一個月，便要迎接兔年到來了！對生活在中華文化圈的你我來說，這是一年之中最重要的節日，若是想維持「穿新衣」的好習慣，又不想花大錢，那麼平價時尚品牌H&M跟Roots的應景新系列，就很值得參考。

H&M上市新春系列，透過絢爛的色彩及生動活潑的卯兔圖案打造節日造型，傳遞對新年的美好期許與憧憬。H&M利用淡粉色、青草綠與藍碰撞新春紅，翻轉傳統印象色彩，運用在系列服裝上。像是女裝系列提供了剪裁俐落的大衣外套、毛呢西裝、針織上衣及燈芯絨長褲等單品；結合格紋及卯兔印花圖案彰顯優雅，詮釋女性多變面貌。旗下的Divided系列則為年輕女性們帶來棒球外套、連帽上衣、運動褲及牛仔裙等街頭感服飾。而紅色與綠色則是H&M新春男裝系列主打色彩，經典飛行夾克與針織上衣將傳統服裝中的盤扣元素點綴其中，同時受「元宇宙」所啟發，系列部分單品採用閃亮紋理、印花圖案與高亮度電光色系，讓鋪棉外套、工裝長褲、套頭針織帽等都煥然一新。

H&M旗下的Divided系列為年輕女性們帶來棒球外套、連帽上衣、運動褲及牛仔裙等街頭感服飾。圖／H&M提供
H&M旗下的Divided系列為年輕女性們帶來棒球外套、連帽上衣、運動褲及牛仔裙等街頭感服飾。圖／H&M提供

結合永續精神則是休閒品牌Roots推出喜兔年系列考量之一，系列商品提供了男、女、童裝及配件款式，皆採用有機棉及環保材質製成。而這系列最大特色，就是在圓領衫、連帽上衣、長袖T恤…等品牌經典款式中加入精緻的刺繡兔子圖案、搭配金色桂冠葉細節設計，口袋及手袖處更暗藏植絨花紋的「蘿蔔」元素，意指新的一年即將迎來好彩頭！

紅色與綠色則是H&M新春男裝系列主打色彩。圖／H&M提供
紅色與綠色則是H&M新春男裝系列主打色彩。圖／H&M提供

H&M新春系列女裝單排釦大衣2,999元。圖／H&M提供
H&M新春系列女裝單排釦大衣2,999元。圖／H&M提供

H&M新春系列女裝拼色套衫1,299元。圖／H&M提供
H&M新春系列女裝拼色套衫1,299元。圖／H&M提供

H&M Divided新春系列條紋圖案運動衫699元。圖／H&M提供
H&M Divided新春系列條紋圖案運動衫699元。圖／H&M提供

Roots喜兔年系列Q版兔子刷毛布連帽上衣。圖／Roots提供
Roots喜兔年系列Q版兔子刷毛布連帽上衣。圖／Roots提供

Roots喜兔年系列Q版兔子圓領上衣。圖／Roots提供
Roots喜兔年系列Q版兔子圓領上衣。圖／Roots提供

H&M新春系列男裝開襟衫1,299元。圖／H&M提供
H&M新春系列男裝開襟衫1,299元。圖／H&M提供

H&M新春系列男裝拉鍊泰迪熊連帽上衣1,699元。圖／H&M提供
H&M新春系列男裝拉鍊泰迪熊連帽上衣1,699元。圖／H&M提供

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