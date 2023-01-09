春節連假僅「這間」郵局營業 但快捷郵件可照常投遞

中華郵政表示，1月20日至1月29日春節連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務， 其餘郵局一律停止營業。

中華郵政說，連續假期期間停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科(快捷股、郵務股或投遞股)及駐有守衛或保全的郵局(郵務股)，收寄國內、國際快捷郵件。

此外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股(地址：桃園市大園區航勤北路 18 號)，亦提供收寄國際快捷 郵件服務。但因美國、歐盟27國、香港及日本郵政強制要求傳遞電子通關資訊(ITMATT)，寄往上述國家的國際快捷商品類郵件請於營業日再至各局交寄。

中華郵政表示，郵局設於全國各地的i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務，歡迎民眾利用。

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