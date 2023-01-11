除夕、初二回娘家聚餐推薦 全台六間長輩讚不絕口餐廳！
過年想吃好料，又要配合長輩口味，讓你想破頭嗎？快將下列餐廳筆記起來，包準你不踩雷！
台北市/松山區
台北老字號海鮮餐廳，用料實在又新鮮，份量十足。白鯧魚米粉鍋、清蒸臭豆腐是新東南的招牌，櫻花蝦炒飯還有台灣地形擺盤，十分特別。（MENU美食誌豬🐷🐽🐖提供）
台北市/士林區
外觀為仿古建築，門上有金色的金蓬萊招牌。店內招牌為外層酥脆，而內裡飽滿肉汁的排骨酥及綿密芋泥搭配鹹蛋黃的香炸芋條，非常厲害！（MENU美食誌凱Kai🐑提供）
台北市/中正區
連續兩年獲得米其林一星，有最美台菜餐廳之名。主打精緻傳統酒家菜，連食器也相當考究，低調奢華質感的餐具，和美味的菜餚相得益彰。（MENU美食誌石石提供）
台北市/大安區
裝潢以時尚小酒館的概念設計，將眷村菜精緻化，餐廳後方還有小吧台提供調酒。河南蒸麵、毛澤東紅燒肉都是來南村必點的招牌料理。（MENU美食誌An An Yu提供）
台北市/信義區
提供精緻現流海鮮、正宗廣東菜系與道地港式點心，珍藏200多款世界各地的佳釀，還有多達11種私房茶可供選擇，如果想吃廣東燒鵝，記得在三天前就要先預約喔！（MENU美食誌瑋の食日常提供）
台北市/大安區
餐點以東北料理為主，以帶有小煙囪的銅鍋容器烹煮酸菜白肉鍋，甘醇順口。加了蛤蠣的絲瓜蝦仁湯包、酸辣夠味的叢林雞，及高人氣的豆沙鍋餅都十分推薦！（MENU美食誌蝦同學提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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