誠品書店年節展 萌兔紅包、趣味春聯還有文具福袋3折起
2023福兔準備來了！過年包紅包，拿出討喜又讓人印象深刻的紅包袋，更能讓收紅包的人喜悅更加分。誠品書店展開「癸卯年節展」，蒐羅多款創意兔年紅包袋，有各式日式兔年紅包袋呈現的可愛童趣感，另外誠品書店也推出「天增歲月人真瘦」及「福瘦雙全」兩款獨家的趣味春聯等一系列應景設計商品。
日本文具品牌MIDORI「迷你紅包袋」可將上方圖案沿虛線剪下，紅包袋瞬間變成進行一場手指相撲遊戲。另一款MIDORI「Happiness Pop Up 紅包袋」是紅包袋也是卡片，一打開就會彈出代表吉祥的可愛圖案，下方夾層可放上紙鈔，讓紅包包出驚喜感。古川紙工也推出Wa-Life色彩繽紛的童趣兔子系列紅包，配上山茶花、富士山等日本吉祥物，特別討小孩喜歡。誠品也有自製限量特色紅包袋，典雅燙金的貴氣玉兔與活潑躍兔兩款。
自1998年至今，每年都廣受好評的「福田瓦煎燒禮盒」為藝術家董陽孜以「將福與眾人分享」的初衷，與誠品攜手傳遞祝福。誠品書店獨家創意小春聯，「福瘦雙全」、「天增歲月人真瘦」，透過無厘頭雙關設計寄託雙層寓意，為居家或辦公空間增添趣味新氣象。兔年少不了萌兔擺飾，日本生活雜貨品牌DECOLE將兔兔化身消災解厄的達摩公仔相當討喜可愛。文具迷也有福袋可買，誠品書店推出12款好運文具福袋外加1款公仔福箱最低3折起。
另外，誠品信義店和R79年貨大街同步熱鬧展開，特別邀請萬華50年青草老店「老濟安」合作主題策展，並於信義店3F FORUM、誠品R79第三廣場打造「求神問補」藥籤閣，讓民眾體驗求籤得藥。
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