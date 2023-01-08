誠品書店年節展 萌兔紅包、趣味春聯還有文具福袋3折起

2023福兔準備來了！過年包紅包，拿出討喜又讓人印象深刻的紅包袋，更能讓收紅包的人喜悅更加分。誠品書店展開「癸卯年節展」，蒐羅多款創意兔年紅包袋，有各式日式兔年紅包袋呈現的可愛童趣感，另外誠品書店也推出「天增歲月人真瘦」及「福瘦雙全」兩款獨家的趣味春聯等一系列應景設計商品。

日本文具品牌MIDORI「迷你紅包袋」可將上方圖案沿虛線剪下，紅包袋瞬間變成進行一場手指相撲遊戲。另一款MIDORI「Happiness Pop Up 紅包袋」是紅包袋也是卡片，一打開就會彈出代表吉祥的可愛圖案，下方夾層可放上紙鈔，讓紅包包出驚喜感。古川紙工也推出Wa-Life色彩繽紛的童趣兔子系列紅包，配上山茶花、富士山等日本吉祥物，特別討小孩喜歡。誠品也有自製限量特色紅包袋，典雅燙金的貴氣玉兔與活潑躍兔兩款。

自1998年至今，每年都廣受好評的「福田瓦煎燒禮盒」為藝術家董陽孜以「將福與眾人分享」的初衷，與誠品攜手傳遞祝福。誠品書店獨家創意小春聯，「福瘦雙全」、「天增歲月人真瘦」，透過無厘頭雙關設計寄託雙層寓意，為居家或辦公空間增添趣味新氣象。兔年少不了萌兔擺飾，日本生活雜貨品牌DECOLE將兔兔化身消災解厄的達摩公仔相當討喜可愛。文具迷也有福袋可買，誠品書店推出12款好運文具福袋外加1款公仔福箱最低3折起。

另外，誠品信義店和R79年貨大街同步熱鬧展開，特別邀請萬華50年青草老店「老濟安」合作主題策展，並於信義店3F FORUM、誠品R79第三廣場打造「求神問補」藥籤閣，讓民眾體驗求籤得藥。 誠品獨家佳墨春聯「天增歲月人真瘦」。圖／誠品提供 日本DECOLE Concombre陶製福兔公仔「達摩與兔兔」。圖／誠品提供 日本MIDORI迷你紅包袋兔子（2入）。圖／誠品提供 誠品獨家佳墨春聯「福瘦雙全」。圖／誠品提供 日本MIDORI Happiness Pop Up紅包。圖／誠品提供 即日起於全台誠品書店單筆消費不限金額送藝術家董陽孜福字春聯一份，數量有限，送完為止。圖／誠品提供 日本Wa-Life紅包吉祥物集合（2入）。圖／誠品提供

商品推薦