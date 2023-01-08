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新光三越 X Bunni Konbiny 兔年超實用可愛貼圖免費下載

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
IG人氣插畫「Bunni Konbiny」與新光三越合作首度推出LINE貼圖。圖／新光三越提供
IG人氣插畫「Bunni Konbiny」與新光三越合作首度推出LINE貼圖。圖／新光三越提供

可愛的LINE貼圖永遠不嫌多，新光三越迎接兔年，與IG人氣插畫「Bunni Konbiny」合作的LINE貼圖初登場，「兔子便利商店」新年貼圖免費下載中。

Bunni Konbiny的創作者Stella Lin，在香港出生，現居於英國，在instagram上有3.1萬的追蹤者，ig作品上有各種顏色、不同個性可愛討喜的兔兔，用兔兔的不同視角去敘述生活中的各種發現與趣事，作品帶有明亮俏皮、可愛溫暖的風格。但沒想到其實插畫「兔子便利商店」誕生的起因竟然是被退稿。

Stella原本幫英國鬆餅店做品牌設計，創作出外表軟綿綿又可愛的兔子，但因為不符合鬆餅店的品牌定位而被退稿。不忍心看創作出的兔子被閒置一旁，於是Stella再拿起畫筆為兔子增添兩隻小夥伴，有了三隻兔子後又覺得牠們應該要腳踏實地工作，便安排一個工作場所給牠們。

而有了三位可愛的兔子店員Mayo(美奶滋)、Mogu(蘑菇)和 Mame (豆豆)，在便利商店工作的各種日常場景，後來也陸續增加許多角色，呈現吃美食、喝珍奶、敷面膜、滑手機等生活化的情境。

Stella表示，雖然有台灣粉絲敲碗詢問過，但Bunni Konbiny未曾出版過LINE貼圖，這次與新光三越合作就是Bunni Konbiny的LINE貼圖出道作品，讓台灣粉絲的願望成真。

Bunni Konbiny LINE貼圖新光三越LINE好友限定，即日起至1/29加入新光三越LINE好友可下載Bunni Konbiny可愛又實用免費兔年貼圖。

IG人氣插畫「Bunni Konbiny」與新光三越合作首度推出LINE貼圖。圖／摘自LINE貼圖
IG人氣插畫「Bunni Konbiny」與新光三越合作首度推出LINE貼圖。圖／摘自LINE貼圖
IG人氣插畫「Bunni Konbiny」創作誕生背後有個可愛的故事。圖／新光三越提供
IG人氣插畫「Bunni Konbiny」創作誕生背後有個可愛的故事。圖／新光三越提供

貼圖 LINE 便利商店 兔兔 新光三越

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