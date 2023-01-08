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蝴蝶變身戒指、胸針都好吸睛 AKACHEN藉純鈦珠寶歌詠浪漫

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
經典的蝴蝶系列高級珠寶，對AKACHEN設計總監陳智權而言就是浪漫化身，充滿愛的感覺。圖／AKACHEN提供
經典的蝴蝶系列高級珠寶，對AKACHEN設計總監陳智權而言就是浪漫化身，充滿愛的感覺。圖／AKACHEN提供

純鈦珠寶先驅品牌AKACHEN擅長以東方禪學意境，加上從自然取材為主題的創作，設計總監陳智權能藉由各種寶石顏色特性，堆疊出豐富立體層次，受到民眾的喜愛。蝴蝶為意象的創作，也一直都是AKACHEN的招牌設計之一，每每推出新品時，總能看到陳智權以這項經典款式，來描述心中的浪漫情懷。

在AKACHEN設計總監陳智權的想法中，寶石是從土中挖掘出來的，就像人有一天也會回歸到土中，所以寶石也像人一樣擁有靈魂。童年時對大自然的記憶，亦反映於陳智權作品中，捕捉美的瞬間成永恆，展現萬物生機之美。如同經典的蝴蝶系列，對陳智權而言就是浪漫化身，充滿愛的感覺，而為表現其生動且難以呈現的鱗粉光彩，還必用動用顯微手術刀具，畫出直線細紋，再以牙醫常用的鑽頭工具刻深，每一片翅膀需要一萬多條細紋才能完成。

AKACHEN晴山蝴蝶胸針，純鈦、沙弗萊石、鑽石與蛋白石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN晴山蝴蝶胸針，純鈦、沙弗萊石、鑽石與蛋白石。圖／AKACHEN提供

特別是因為純鈦素材硬度比一般貴金屬來得高，因此製作困難度大幅提升，但也因為如此投入鑽研，才能讓光源下的蝴蝶翅膀，有著七彩光芒。每一次AKACHEN推出新的蝴蝶造型的高級珠寶，AKACHEN便會依據寶石的特性，來改變純鈦架構的多色層次，再進行鑲嵌，徹底發揮素材特性。因此無論是製成胸針還是戒指，總能讓配戴者，感受美好愛情降臨時的喜悅幸福感。

AKACHEN藍采蝴蝶戒，純鈦、鑽石、藍寶石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN藍采蝴蝶戒，純鈦、鑽石、藍寶石。圖／AKACHEN提供

從大自然中取材當作主題也常見於設計師ANNA HU的作品裡，於歐洲藝術和古董博覽會35週年慶典大展中首次現身的羽化成蝶鑽石手鐲，則是凝結了蛹化成蝴蝶的片刻。工坊團隊運用數位建模技術打造珠寶底座，還原ANNA HU創作的手繪稿圖，再由資深工匠細膩地以蜂巢底鑲嵌工藝逐顆鑲嵌寶石，以最大程度展現寶石的透光性和濃郁色彩。 成品元件透過裝嵌聯結，讓金屬及鈦金屬工藝結合，展現華麗視覺感受以及栩栩如生的魅力。

MOUSSAIEFF by ANNA HU羽化成蝶鑽石手鐲，主石35.40克拉淺棕色鑽石。圖／ANNA HU提供
MOUSSAIEFF by ANNA HU羽化成蝶鑽石手鐲，主石35.40克拉淺棕色鑽石。圖／ANNA HU提供

AKACHEN星月藍寶蝴蝶戒，純鈦、藍寶石、鑽石。圖／AKACHEN提供
AKACHEN星月藍寶蝴蝶戒，純鈦、藍寶石、鑽石。圖／AKACHEN提供

蝴蝶 珠寶

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