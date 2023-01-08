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只有8天 米其林二星侯布雄推出2023新春饗宴套餐

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
胡蘿蔔與椰子起司蛋糕襯焦糖脆餅及柳橙冰沙。圖／侯布雄提供。
胡蘿蔔與椰子起司蛋糕襯焦糖脆餅及柳橙冰沙。圖／侯布雄提供。

迎接農曆春節到來，米其林二星L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳日籍主廚松尾洋平（Yohei MATSUO）展現細膩巧思及創意，於新春過年期間初一到初八（2023年1月22～29日），推出2023新春饗宴套餐，每套5500元＋10％，以美味滿點的法式料理及優質的服務品質，恭賀賓客們揚眉兔氣、步步高升。

松尾洋平選用新鮮海陸食材，以及法國頂級魚子醬、西班牙國寶食材伊比利豬及日本北海道干貝等豪華食材，道道餐點皆膾炙人口，有魚有肉象徵傳統新春年菜好意頭，祝願豐盛過好年。

「北海道干貝與Oscietra魚子醬義大利餃佐香檳奶油醬」以北海道干貝作為義大利餃內餡，再以魚子醬點綴提味，品嚐時搭配香檳奶油醬，滿滿的鮮味與香檳的酸度將一湧而上，在口中蔓延，唇齒留香。

享用「脆皮半熟水波蛋佐法國金山起司慕斯綴伊比利火腿」時，一刀劃開水波蛋，黃澄澄蛋汁緩緩流出，搭配法國金山起司，如鮮奶油般的滑順起司慕斯，與水波蛋濃稠的蛋汁一起入口，細膩綿密鹹香交錯。

「紅酒慢燉牛頰」選用澳洲和牛牛頰肉，加入紅酒牛骨醬汁與蔬菜高湯醃泡，再細火慢燉數時，香氣濃厚且層層疊疊，肉質軟嫩，口感細緻，還保有天然膠質，搭配新鮮時蔬享用讓人一口接一口。

金兔年迎新春，甜點主廚展現俏皮趣味，「胡蘿蔔與椰子起司蛋糕襯焦糖脆餅及柳橙冰沙」將椰子起司蛋糕以兔子造型呈現，旁邊點綴胡蘿蔔與脆餅，搭配柳橙冰沙，酸甜清爽，為新春饗宴畫下完美句點。

紅酒慢燉牛頰。圖／侯布雄提供。
紅酒慢燉牛頰。圖／侯布雄提供。
脆皮半熟水波蛋佐法國金山起司慕斯綴伊比利火腿。圖／侯布雄提供。
脆皮半熟水波蛋佐法國金山起司慕斯綴伊比利火腿。圖／侯布雄提供。
北海道干貝與Oscietra魚子醬義大利餃佐香檳奶油醬。圖／侯布雄提供。
北海道干貝與Oscietra魚子醬義大利餃佐香檳奶油醬。圖／侯布雄提供。

餐廳 套餐 米其林 侯布雄 法式料理 春節

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