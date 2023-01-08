不怕熱量超標！爆米花、小熊軟糖都變成項鍊跟耳環 讓人把甜美可愛戴上身

相信有許多女孩都是「螞蟻人」對於甜食難以抵擋，但為了顧及身材考量，得必須忌口。不過還好有CRYSTAL HAZE跟Lucy's分別把小熊軟糖、爆米花跟可樂都變成了可愛又俏皮的項鍊、耳環等飾品，讓人享受甜美的氛圍，卻不用擔心熱量破表！

輕奢飾品品牌Lucy’s與秀泰影城跨界聯名限量推出禮盒套組，除了內含可客製刻名的VIP卡，並享有6張全台18間影城通用的電影票，及秀泰生活免費每月4次免費停車等VIP級優惠，還有一份結合電影元素的飾品。Lucy’s分別呈現結合爆米花、3D眼鏡、打卡板等電影元素為主題的設計，並運用玫瑰金為主色調，提供耳環、項鍊到手鍊的款式，讓人配戴之後，舉手投足之間就能成為人群中最特別的焦點，話題十足。

輕奢飾品品牌Lucy’s與秀泰影城跨界聯名限量推出禮盒套組，除了內含電影票，還有一份結合電影元素的飾品，1,680元。圖／秀泰影城提供

好玩又好吃的「小熊軟糖」風靡超過百年，更有許多不同年齡層的支持者，所以挪威的新興品牌CRYSTAL HAZE便使用它的超萌外型為靈感，加上天然素材，推出一系列的吊飾，有著像是軟糖的趣味感，因此在網路上爆紅。透別是色彩繽紛的小熊墜飾搭配珍珠、細鍊或麻花鍊等各款式鍊條，個性化的搭配輕鬆打造獨特個人風格，不管單獨配戴，或是混搭其他長短不同的項鍊營造層次，都非常時髦好看。質感電商平台THE SPAACE還在迎接農曆新年到來之際，引進紅色小熊款式，既有喜氣感又能應景，絕對是開運必備。

質感電商平台THE SPAACE迎接農曆新年到來之際，引進CRYSTAL HAZE紅色小熊款式，既有喜氣感又能應景，絕對是開運必備。圖／THE SPAACE提供

CRYSTAL HAZE Nostalgia Bear鑲鑽懷舊小熊，1,980元。圖／THE SPAACE提供

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