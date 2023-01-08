星巴克「買一送一」回來了！只有1天、限特選濃縮咖啡系列

迎接農曆新年前的倒數第二個週一，星巴克宣布於1月9日當天，推出「冬季品嘗特選美好．好友分享日」優惠活動，活動當天早上11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大／風味／冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，但不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，本活動亦不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。若干特定門市，包括航空站、高鐵站、國道休息站、科教館、奇美博物館、海生館…等門市，亦不適用本優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

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