「First Love初戀」木戶大聖首登封獻給台灣 詮釋法式穿搭 網驚呼「我又戀愛了！」

日劇「First Love初戀」中飾演年輕版「並木晴道」的男星木戶大聖在全劇播映後，依舊受到觀眾矚目，因此受到時尚雜誌《臺客TAIKER》邀請，成為最新一期封面人物。他不僅把首次登上雜誌封面的機會獻給台灣，還在拍攝時裝大片時，身穿旅法設計師peter wu服飾，詮釋優雅格調，讓網友們看了忍不住直呼「我又戀愛了！」

在2022年11月下旬播映的Netflix日劇「First Love初戀」，有著唯美又浪漫，宛如電影般畫面，並搭配90年代末期經典賣座歌曲，讓這部戲再度掀起「純愛」劇種風潮。參與演員包括女主角滿島光、男主角佐藤健，以及分別飾演年輕版男、女主角的演員，人氣都到達高峰，各自採訪邀約不斷。而精準詮釋出高中男生青澀、衝動特質的木戶大聖更是把首次登上雜誌封面的機會，獻給了台灣的時尚雜誌《臺客TAIKER》，並表示「這次拍攝對我來說也是一次全新的體驗，能夠穿上我平時不會穿的服裝和配飾」。

木戶大聖先前在日本的《With》的數位平台上，侃侃而談愛情觀，當時則身穿Paul Smith系列服飾。圖／摘自with online

剛滿26歲的木戶大聖在拍攝「First Love初戀」時，可說是「超齡」演出高中生，但他仍能把17歲男生的徬徨與對戀愛憧憬，詮釋到位，因此即使戲劇已經播畢快兩個月，還是受到觀眾的喜愛。此次，木戶大聖登上時尚雜誌，拍攝了多款不同造型的穿搭，還選擇以旅法設計師peter wu秋冬系列卡其色羊毛圓領上衣搭配卡其色工裝長褲，打造出耳目一新形象，也讓台灣粉絲又驚又喜，還到他的instagram帳號留言，希望也能造訪台灣。這也是木戶大聖二度受到時尚媒體採訪，先前他與八木莉可子則一同在日本的《With》的數位平台，侃侃而談愛情觀，當時則是身穿Paul Smith系列服飾，拍攝時裝帥照，也獲得高度好評。

日本男星木戶大聖選擇以旅法設計師peter wu秋冬系列卡其色羊毛圓領上衣搭配卡其色工裝長褲，拍攝時尚雜誌的穿搭。圖／TAIKER提供

木戶大聖穿著的peter wu卡其色工裝長褲，24,180元。圖／peter wu提供

peter wu卡其色羊毛圓領上衣，24,180元。圖／peter wu提供

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