台灣燈會40件作品入店 即日起台北東區店家搶先開展

「2023台灣燈會在台北」即將於2月5日至2月19日正式開展，台北市商業處今天表示，位於東區商圈的光展區，將光藝術融入在地商圈店家，打造40件以上藝術入店作品，將於即日起至2月28日正式開展，台北市政府邀請民眾前往東區遊賞，走進巷弄發現生活中的藝術驚喜。

商業處表示，台灣燈會是台北市在疫情解封後的第一場國際大型活動，其中位於東區商圈的光展區，不僅有絢麗奪目的16件中、大型燈飾燈區作品，更將光藝術融入在地商圈店家，打造40件以上藝術入店作品。

商業處表示，東區商圈是台灣潮流文化的領頭指標商圈，代表了年輕、時尚、活力，聚集了各行各業年輕新創文化的族群，十餘間藝廊亦座落於此，孕育各種個性與風格的新創行業，使人們在鱗次櫛比的都市叢林中，可以細細品嚐繽紛的多元文化。

商業處表示，這次台灣燈會睽違23年後重返台北，其中「藝術入店」透過專業藝術團隊媒合店家與藝術家，集結平面繪畫、編織雕塑、燈光互動及空間裝置等不同風格藝術作品，與東區商圈店家相互呼應融合，為東區巷弄注入藝術新活力。

商業處表示，即日起超過40件的藝術妝點作品將以最完美的樣貌迎接遊客們的到來，參與的商家類型亦十分多元，從食、衣、住、行一概囊括，其中藝術家楊瀚橋以「咪鹿鹿milulu」於寒假期間來到服飾店「Miho」擔任小小店長作為發想，邀請民眾和咪鹿鹿一起學習成長。

法國藝術家Joan Pomero則透過平片素材－金粉紙，於「斐瑟髮廊」創造出立體的皺褶效果，並運用燈光投射出金碧輝煌的光彩，呼應髮廊不斷切割、排列、塑型的創造過程；紙雕藝術家成若涵以尋找美好世界中的咖啡公主及王子為創作概念，於「美好日子咖啡館」刻畫東區商圈的繁華及各個小人物的絢爛時刻，雖然世界在改變，人們對於美好生活，仍舊細膩且執著地追求著尋。

商業處表示，「2023台灣燈會在台北」以「城市型燈會」為主題，規畫4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區，正式活動期間為2月5日至2月19日（2月1日至4日光、源、未來展區搶先開跑）。 法國藝術家Joan Pomero透過金粉紙，在「斐瑟髮廊」創造出立體的皺褶效果。圖／台北市商業處提供 藝術家楊瀚橋的作品「咪鹿鹿milulu」。圖／台北市商業處提供

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