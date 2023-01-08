通膨擋不住！「茶の魔手」全台600間門市飲料全面漲5元

由台南發跡、創立於1993年，目前全台擁有近600間門市的「茶之魔手」（茶の魔手），去年1月25日才發出「凍漲宣言」，也真的做到2022年整年度凍漲；不料進入2023年還不到10天，門市已經貼出公告，將自今年1月13日起，全品項飲料將全面調漲5元。

「茶の魔手」透過公告表示：「因連續三年疫情擴散，2022年世界性的高度通貨膨脹，為與所有消費者同感2022年整年度凍漲，實是難中之難。今疫情持續放緩，為保持所有營業店家，能保有持續營業的生存能力，本公司訂於2023年1月13日起，全產品調漲5元。」

目前「茶の魔手」最入門的「純茶系列」售價為小杯15元、中杯20元、大杯25元；售價最高的「頂級生乳拿鐵」，小杯45元、中杯55元、大杯70元；價格調漲之後，將不再有20元以下的飲料，售價最高的大杯「頂級生乳拿鐵」，則成為75元，步步逼近百元大關。

「茶の魔手」創辦人王賢明董事長是來自台南府城的子弟，秉持著對茶飲的熱忱與品質的堅持，「茶の魔手」發展至今已有27個年頭，標榜「採用自產、自製、自銷的100%台灣茶」，為服務在地鄉親，門市據點又以中南部各地鄉鎮市為居多，不僅是台灣在地自創茶飲品牌，更是扎根中南部地區的「手搖茶飲」代表。 「茶の魔手」由台南發跡、創立於1993年，目前全台擁有近600間門市。圖／摘自「茶の魔手 - 善化大成店」FB粉絲團。 「茶の魔手」撐過3年疫情，2022年做到整年度凍漲。圖／摘自「茶の魔手（小港）」FB粉絲團。

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