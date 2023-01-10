週末假日療癒小確幸！網友熱門10大手作課程一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「手作課程」相關話題，帶您了解網友熱議的手作教學有哪些。

近年來台灣掀起一股手作熱潮，在忙碌工作之餘，不少民眾會選擇放下手機，參加手作課程放鬆身心，為生活增添樂趣。不過手作課程五花八門，究竟哪些最受歡迎呢？快來看看網友怎麼說！

甜品教室精緻可愛適合約會出遊 繪畫課程療癒心靈紓壓忘憂

▲ 網友熱議 TOP10手作課程 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「手作課程」的相關話題討論，可以發現最熱門的活動就是「甜品烘焙」，由於烘焙教室會預先將材料準備齊全，並提供詳細教學步驟，除了提高成功率，也減少備料方面的麻煩，因此受到不少烘焙苦手的偏好；此外，甜點教室的佈置通常都很精緻可愛，無論是情侶甜蜜約會、好友出遊打卡，還是作為親子互動行程都相當適合。日前就有網友在討論區分享自己的經驗，表示「經常和閨蜜去烘焙課程，翻糖蛋糕成品和店面裝潢都超漂亮」，並分析可以衡量價格、蛋糕精緻程度、教學方式、結束後是否需要自己清洗器具等條件去選擇手作甜品店，詳細講解讓網友直呼「下次約會也想去學做蛋糕」、「喜歡去網美風的烘焙教室，做完蛋糕還可以拍照發限時動態」，認為烘焙教室是假日出遊、拍照打卡的好去處。

而「繪畫課程」則是用藝術療癒自己的過程，現代人生活步調匆忙，透過不同媒材的創作過程中便能平息紊亂思緒，放鬆心靈，其中，最近備受熱議的就是流體藝術和禪繞畫。流體畫是指將顏料倒在畫板上，透過搖動與棉線、矽油等輔助工具創作出的藝術作品，有民眾發文表示「前陣子去參加流體畫的課程，覺得最棒的就是每個畫作都獨一無二」，認為流動畫能用藝術形式紀念當下的心靈狀態，引起網友熱烈討論「最近很紅的流體熊也好療癒，創作完還能帶回家當擺飾」、「去參加流動畫的課程可以避免弄髒家裡，也能更有思考和條理的去創作」；另外禪繞畫則是透過重複的簡單線條與幾何圖形構成整個創作，進而讓人達到專注禪定的心境，一名網友就在部落格上分享「最近去禪繞畫入門課程，在繪畫過程中會忘卻所有煩惱」，覺得舒壓的同時，更是驚嘆於禪繞畫的美，不少網友贊同表示「最開始不知道如何下筆的話，建議去參加課程比較能進入狀態」、「教室會放輕音樂，作畫過程很平靜美好」。

除此之外，也有不少民眾認為閒暇時可以參加「花藝課程」，為生活增添香氣與美感。有網友就表示「本身就鍾情於自然花草，報名花藝課程後不僅滿足對花朵的喜愛，也開啟每天與花相伴的日子」，浪漫經驗讓網友紛紛留言道「有的花藝教室會幫忙挑選顏色對應的花材，讓乾燥花樹的配色充滿質感」、「花藝課程結束的成品擺在家裡，其顏色與香味都能賦予空間個性」，認為花藝能營造生活情調，給家裡增添溫度與生命力。

手作課程類型包羅萬象，除了上述提到的熱門手作外，還有近來相當流行的地毯編織、藍染、土耳其燈製作等，閒暇時間不妨多參與手作課程放鬆身心，說不定還能從中探索到自己的新興趣，並從成品中獲得滿滿成就感！

觀看原文→https://bit.ly/3jSWo5z

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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