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射擊遊戲最多人愛！網友熱議10大夜市遊戲經典又好玩

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
射擊遊戲最多人愛！網友熱議10大夜市遊戲經典又好玩。 圖片來源/pixabay
射擊遊戲最多人愛！網友熱議10大夜市遊戲經典又好玩。 圖片來源/pixabay

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「夜市遊戲」相關話題，帶您了解網友討論的熱門夜市遊戲有哪些。

台灣的夜市文化相當興盛，除了琳琅滿目的街頭美食外，還有各種好玩有趣的攤位遊戲提供大家消遣娛樂，吸引不少在地人與觀光客前往遊覽。不過夜市遊戲五花八門，究竟哪些最受網友喜愛呢？

高難度「射擊遊戲」吸引遊客挑戰 特色「夾娃娃」機台禮品花樣百出

▲ TOP10熱門夜市遊戲 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP10熱門夜市遊戲 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「夜市遊戲」的相關話題討論，可以發現最受網友熱議的就是刺激爽快的「射擊遊戲」，無論是用空氣槍、BB槍、抑或是以飛鏢瞄準氣球，都會因為高難度的挑戰讓人升起征服慾，而忍不住一玩再玩。日前有網友在社群網站上分享「跟曖昧對象去夜市射氣球，百發百中超有面子的」，更欣喜表示「不枉費以前繳這麼多學費來練習」，讓許多網友深有同感回覆，如「我哥是軍校出身，去夜市都是他玩射擊遊戲，我負責挑娃娃」、「女生朋友單手打轉輪全中，直接收穫一群小迷弟」，也有仍在苦練技術的網友含淚留言「每次都被坑好幾百，最後只換到零錢包的人路過」，表示儘管命中率不高，到了夜市還是會到射擊攤位玩上幾把。

而「夾娃娃」則是近年來迅速席捲台灣夜市的遊戲攤位，如果玩家技術高超，便能用極為實惠的銅板價將正版公仔、娃娃帶回家，也因此成為許多人想要博弈挑戰的小確幸。有民眾就在討論區上分享「可以透過甩爪、倒爪、夾頸夾身不夾頭等撇步提高夾中機率」，不藏私的經驗談吸引網友紛紛筆記並回覆「竹科附近的很難夾，嘉義有家零食娃娃機店超佛心」、「師大夜市芒果冰旁那家娃娃品質不錯」。在夾娃娃機廣泛出現在台灣街頭後，為提升競爭力，機台內的禮品種類更是花樣百出，包括泡麵、零食、雜貨、清潔用品，甚至是活體海鮮都成為娃娃機業者網羅的獎項，特殊設計也讓不少消費者慕名前往。

此外，古早味的「彈珠台」也是大家心目中的經典遊戲，不管是尺撥彈珠或彈簧拉桿的彈珠台，還是柏青哥機台式的彈珠遊戲，都是不少人美好的童年回憶，一位網友就發文表示「上次打彈珠半小時要離開了，就把破百顆彈珠全部投入結果中八倍」，最後只好把彈珠送給隔壁的弟弟，留下源源不絕出彈珠的機台瀟灑離去，逗趣經歷讓網友笑道「跟男友也打到快來不及去吃飯，最後一次全部投下才結束」、「之前打到十幾盒彈珠堆在旁邊，老闆還跑來跟我借」，更有民眾直接在留言區算出彈珠臺的期望值，讓網友大呼「是彈珠系教授！」、「老闆表示最好不要遇到你」。

你也玩過這些夜市遊戲嗎？要去逛夜市的時候，可以來參考網友推薦的熱門夜市遊戲，順便看看網路上的遊戲通關訣竅，讓你的夜市行程更豐富有趣吧！

觀看原文→https://bit.ly/3GrQpMC

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

夜市 夾娃娃機

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