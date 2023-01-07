解封後年味回籠 高雄過好年三鳳中街打頭陣

再過2周就是農曆年，高雄市政府整合26個商圈打團體仗辦「高雄過好年」行銷活動，今天從三鳳中街起跑，高雄市長陳其邁向名廚阿基師學做年菜，要催出買氣。現場排隊領兔年小紅包隊伍綿延500公尺，攤商說，疫情籠罩2年多，總算恢復年味與買氣，實體店面、網路銷售並進，全力衝刺年節財。
高雄市經發局表示，「高雄過好年」是農曆年前商圈盛事，今年有26個商圈參與，活動規模及經費預算較往年增加，首場在南部最具代表性的年貨大街三鳳中街商圈舉辦，接續由各商圈推代表性行銷活動與商品優惠，盼帶動過年買氣，為高雄拚經濟。
三鳳中街主委伍進昌說，中街是南部最大年貨大街，商圈及周邊用心布置絢爛燈籠海營造年節氣氛，香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年貨備貨充足，提供消費者價格公道的好商品，消費者在三鳳中街消費滿888元，即可獲店家發送抽獎券。在三鳳中街做生意30年的江姓業者說，揮別疫情壓力，年味總算恢復，最近生意不錯，開心果等零嘴買氣旺。
陳其邁、立委李昆澤、管碧玲、議長康裕成、副議長曾俊傑等人今天都出席助陣，管碧玲帶孫女到場，笑稱從管媽升格為管嬤。
三鳳中街是高雄南北貨重鎮，攤商近年也發展網路銷售等，呼應新興消費型態，周邊難停車成為痛點，康裕成表示，增加周邊停車空間是迫切的事。對此，陳其邁表示，停車問題正逐步解決。
陳其邁等人在場發送兔年小紅包向市民拜早年，現場大排長龍，有民眾排隊2小時，只為了從陳其邁手上領到1元小紅包。看到場面如此熱鬧，陳用幽默、誇張口吻說「這比選舉造勢晚會還壯觀，現場已經超過30萬人了！」
陳其邁與國宴主廚阿基師選用鮑魚、香菇、洋菇、干貝料等道地南北貨，示範烹調「金玉滿堂過好年」年菜，忍不住邊煮邊吃，大讚「鮑魚口感一級棒」。
今年高雄過好年活動有26個商圈加入陣容，涵蓋美濃、六龜，串連海邊、山區，高雄幅員遼闊，透過聯合行銷創造多贏。陳其邁提到，揮別疫情，新一年是充滿挑戰與機會，前年高雄營業銷售總額是5.5兆，去年上升到5.8兆，還在增加中，榮景可期。陳其邁對現場商圈幹部說「不用煩惱經費及行銷，市府很多配套方案會陸續推出，錢如果不夠，議長也在這裡，我們已請到令旗了，商圈促銷活動如果預算不足就來辦墊付追加，府會合作讓商圈更有競爭力」。
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