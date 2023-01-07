IG無預警重開機？這瑞士高級鐘表品牌將迎70周年埋伏筆

在社群軟體成為公眾溝通的年代，一個精品品牌的facebook、twitter、instagram，常成為品牌資訊的重要溝通橋樑。過往不少時尚品牌偶在重大事件、更換設計師時大動作「砍掉重練」、清空帳號內容，而近日則有寶珀（Blancpain）在三日前大手筆將過往累積的貼文全數清空，僅留下4則貼文，除了首開高級鐘表社群操作先例，更展現了強勢回歸的鮮明決心。

從三天前開始，寶珀將品牌官方instagram帳號（@blancpain1735）的貼文區一口氣清空，僅保留約20則的Reels短影音，並陸續發表了4則貼文。在這些黑色背景的貼文中，高反差特寫了表底蓋、表圈、甚至是夜光塗料表圈，讓人不禁猜測，這個創立於1735年的老品牌，到底在想什麼？

而在一張帶有夜光塗料的表圈特寫中其實隱藏了答案：2023年正是五十噚（Fifty Fathoms）系列腕表自1953年問世以來的70周年紀念，該系列過往除了曾成為法國海軍的專業軍規配戴，不以公制的「公尺」、而而以「噚」為防水量測單位是其特色之二，除此之外，將高硬度、加工困難的藍寶石水晶玻璃結合夜光塗料表圈，更讓五十噚腕表展現了強悍的抗刮磨能力，也凸顯Blancpain在專業潛水表的獨特DNA。

為慶祝五十噚腕表的70周年，品牌並以一款搭配尼龍表帶的新型號為先鋒、悄悄暖身；「打頭陣」的第一只五十噚周年紀念版搭配了環保概念的NATO表帶，表帶使用回收的可再生漁網製作，也呼應品牌長年來心向海洋的保育成果。表款的動力來源則使用具五日動力儲存的1315自動上鍊機芯，並搭配鉑金的自動盤，自動盤上並再刻有「Fifty Fathoms 70th」字樣。表款全球限量70只，目前仍處預購階段，售價尚未公開。欲知完整開賣日期與價格？則可於Blancpain官方網站註冊，開賣時便能接受第一手資訊，搶得先機。 寶珀（Blancpain）近日無預警為IG「重開機」，悄悄為品牌經典系列的70周年、低調暖身。圖／翻攝自 IG @ blancpain1735（合成圖） 抗刮磨、但也加工不易的藍寶石水晶表圈，是五十噚系列的經典特色。圖／Blancpain提供 採用鉑金的自動盤，再刻有「Fifty Fathoms 70th」字樣，全球限量70只。圖／Blancpain提供

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