IG無預警重開機？這瑞士高級鐘表品牌將迎70周年埋伏筆
在社群軟體成為公眾溝通的年代，一個精品品牌的facebook、twitter、instagram，常成為品牌資訊的重要溝通橋樑。過往不少時尚品牌偶在重大事件、更換設計師時大動作「砍掉重練」、清空帳號內容，而近日則有寶珀（Blancpain）在三日前大手筆將過往累積的貼文全數清空，僅留下4則貼文，除了首開高級鐘表社群操作先例，更展現了強勢回歸的鮮明決心。
從三天前開始，寶珀將品牌官方instagram帳號（@blancpain1735）的貼文區一口氣清空，僅保留約20則的Reels短影音，並陸續發表了4則貼文。在這些黑色背景的貼文中，高反差特寫了表底蓋、表圈、甚至是夜光塗料表圈，讓人不禁猜測，這個創立於1735年的老品牌，到底在想什麼？
而在一張帶有夜光塗料的表圈特寫中其實隱藏了答案：2023年正是五十噚（Fifty Fathoms）系列腕表自1953年問世以來的70周年紀念，該系列過往除了曾成為法國海軍的專業軍規配戴，不以公制的「公尺」、而而以「噚」為防水量測單位是其特色之二，除此之外，將高硬度、加工困難的藍寶石水晶玻璃結合夜光塗料表圈，更讓五十噚腕表展現了強悍的抗刮磨能力，也凸顯Blancpain在專業潛水表的獨特DNA。
為慶祝五十噚腕表的70周年，品牌並以一款搭配尼龍表帶的新型號為先鋒、悄悄暖身；「打頭陣」的第一只五十噚周年紀念版搭配了環保概念的NATO表帶，表帶使用回收的可再生漁網製作，也呼應品牌長年來心向海洋的保育成果。表款的動力來源則使用具五日動力儲存的1315自動上鍊機芯，並搭配鉑金的自動盤，自動盤上並再刻有「Fifty Fathoms 70th」字樣。表款全球限量70只，目前仍處預購階段，售價尚未公開。欲知完整開賣日期與價格？則可於Blancpain官方網站註冊，開賣時便能接受第一手資訊，搶得先機。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言