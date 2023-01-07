把爆米花戴成精品 秀泰影城 X Lucy’s 跨界聯名
擅以打造精品影城聞名的秀泰影城於2023年春季持續引領影城時尚潮流，與輕奢飾品品牌Lucy’s跨界聯名限量推出【秀泰 x Lucy's 閃亮聯名款禮盒】，禮盒內含可客製刻名的VIP卡，開卡後即可於秀泰影城APP內享有6張全台18間影城通用的電影票，及秀泰生活免費每月4次免費停車等VIP級優惠，還有一份結合電影元素的Lucy’s聯名飾品，讓粉絲能在電影中看見時尚，用時尚詮釋電影。
以前衛、時尚聞名的Lucy’s本次與秀泰影城跨界合作，推出結合「爆米花」、「3D眼鏡」、「打卡板」等電影元素為主題的系列飾品，並運用輕奢大方的玫瑰金為主色調，激盪出前所未見的趣玩時尚感，從耳環、項鍊到手鍊，舉手投足都散發出極致輕奢的時尚魅力，成為人群中最特別的焦點，【秀泰 x Lucy's 閃亮聯名款禮盒】即日起於秀泰生活線上購物平台限量販售。
【秀泰 x Lucy's 閃亮聯名款禮盒】
一、 禮盒內容：
1. 秀泰影城爆米花一份(80g)
2. Lucy’s聯名飾品一件(項鍊、手鍊、耳環隨機贈出)
3. 客製化刻名VIP卡一張(開卡即贈秀泰影城電影票6張、秀泰生活每月4次免費停車並不定時發放專屬優惠COUPON券)
二、 禮盒價格：NT1,680
三、 購買方式：至秀泰購網站購買https://reurl.cc/060k7b
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