生活用品玩聯名！舒潔攜手玩具總動員、愛康找上奧樂雞

生活用品也在過年前，大玩各種聯名，舒潔攜手「玩具總動員」的8大人氣角色，包括三眼怪、胡迪與巴斯光年等，換上全新包裝與兔年吉祥話，充滿趣味性；衛生棉品牌愛康則與奧樂雞合作，推出聯名紅包袋，只送不賣。

舒潔聯推出的「兔飛猛進新春限定包裝」，與玩具總動員的8個角色合作，包括三眼怪、胡迪與巴斯光年、叉奇、火腿豬、鴨霸和兔崽子等，還有兔年吉祥話，包括「兔飛猛進」、「錢兔似錦」、「鴻兔大展」、「福兔吉祥」及「錢兔無量」等，只要購買盒裝面紙，就能一次擁有3款設計，以粉桃、橘紅與金黃設計為主。抽取式衛生紙有福兔吉祥、錢兔無量及兔飛猛進等主題設計等。

愛康再度跟奧樂雞合作，推出聯名4款新春紅包袋，包括有4款可愛Q萌的奧樂雞插畫，還有兔年吉祥話「I Love you 兔」、「Big Love 兔 you」、「祝你數錢數到兔」與「年年有利可兔」等，即日起至1月底，只要在官網消費滿800元，就送奧樂雞新春紅包袋四入組，愛康官網也推全館77折，還有推出「必敗雞推組」。 舒潔與玩具總動員合作，推出限量包裝。圖／舒潔提供 愛康與奧樂雞合作，推出聯名紅包袋。圖／愛康提供 舒潔與玩具總動員合作，推出限量包裝。圖／舒潔提供

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