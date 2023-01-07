快訊

宋先生駁「給小甜甜養」 首揭財務分配「不多但夠用」網傻眼

影／台中惡火1家5死今招魂 長孫擲7筊才允筊 家屬悲泣

生活用品玩聯名！舒潔攜手玩具總動員、愛康找上奧樂雞

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛康與奧樂雞合作，推出聯名紅包袋。圖／愛康提供
愛康與奧樂雞合作，推出聯名紅包袋。圖／愛康提供

生活用品也在過年前，大玩各種聯名，舒潔攜手「玩具總動員」的8大人氣角色，包括三眼怪、胡迪與巴斯光年等，換上全新包裝與兔年吉祥話，充滿趣味性；衛生棉品牌愛康則與奧樂雞合作，推出聯名紅包袋，只送不賣。

舒潔聯推出的「兔飛猛進新春限定包裝」，與玩具總動員的8個角色合作，包括三眼怪、胡迪與巴斯光年、叉奇、火腿豬、鴨霸和兔崽子等，還有兔年吉祥話，包括「兔飛猛進」、「錢兔似錦」、「鴻兔大展」、「福兔吉祥」及「錢兔無量」等，只要購買盒裝面紙，就能一次擁有3款設計，以粉桃、橘紅與金黃設計為主。抽取式衛生紙有福兔吉祥、錢兔無量及兔飛猛進等主題設計等。

愛康再度跟奧樂雞合作，推出聯名4款新春紅包袋，包括有4款可愛Q萌的奧樂雞插畫，還有兔年吉祥話「I Love you 兔」、「Big Love 兔 you」、「祝你數錢數到兔」與「年年有利可兔」等，即日起至1月底，只要在官網消費滿800元，就送奧樂雞新春紅包袋四入組，愛康官網也推全館77折，還有推出「必敗雞推組」。

舒潔與玩具總動員合作，推出限量包裝。圖／舒潔提供
舒潔與玩具總動員合作，推出限量包裝。圖／舒潔提供
愛康與奧樂雞合作，推出聯名紅包袋。圖／愛康提供
愛康與奧樂雞合作，推出聯名紅包袋。圖／愛康提供
舒潔與玩具總動員合作，推出限量包裝。圖／舒潔提供
舒潔與玩具總動員合作，推出限量包裝。圖／舒潔提供

紅包 衛生棉

延伸閱讀

垃圾車總動員！被丟棄娃娃的怨念「回收娃娃惡魔」 網勸世：不要再夾了

陳怡蓉交換禮物被嫌爛 名醫老公救美被懲罰成三眼怪

迪士尼彩繪機在這裡！機內紙杯、頭墊布統統都是迪士尼

壽山動物園門票14日線上預購 超萌水豚君加入大家族

相關新聞

生活用品玩聯名！舒潔攜手玩具總動員、愛康找上奧樂雞

生活用品也在過年前，大玩各種聯名，舒潔攜手「玩具總動員」的8大人氣角色，包括三眼怪、胡迪與巴斯光年等，換上全新包裝與兔年...

開春我最「兔」！Burberry新年系列兔耳扮萌大曬英倫潮

再過約兩周即將邁向2023的農曆新年，英倫時尚品牌Burberry發表了新年系列，將兔子可耳朵與討喜形象以圖騰、印花或結...

全家便利商店「哈根達斯迷你杯、雪糕」限時買2送1

大口吃冰趁現在！全家便利商店推出哈根達斯優惠活動，即日起至1月10日購買哈根達斯迷你杯、雪糕享有買2送1。

東南亞首選！百萬KOL團齊遊易飛網峴港美拍輕旅

百萬粉絲KOL團參加旅遊電商易飛網最新推出的「峴港美拍輕旅行4日」行程，2022年12月28日搭乘台灣虎航（6757）班...

搶新年商機！IKEA兔年限定系列、HOLA攜手台灣百年品牌

今年過年特別早，也讓居家賣場搶先推兔年相關商品，IKEA推出FÖSSTA限定系列，以兔子作為設計靈感來源，簡單就能有滿滿...

鎖骨神隊友？孫芸芸巧搭幾何珠寶加碼纖腰秀輕奢

人體的自然線條，一向是造物主的奇蹟。名媛孫芸芸穿戴的包款、生活用品常為不少粉絲留意，堪稱時尚風向指標之一，日前她在個人I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。