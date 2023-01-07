開春我最「兔」！Burberry新年系列兔耳扮萌大曬英倫潮

再過約兩周即將邁向2023的農曆新年，英倫時尚品牌Burberry發表了新年系列，將兔子可耳朵與討喜形象以圖騰、印花或結合品牌經典的TB字樣，打造出全系列包含女裝、男裝、飾品配件與童裝，讓新年穿搭應景也趣味。

去年熱賣的人氣包款Lola包便推出了白色的人造皮草與黑色絎縫皮革兩款新品，以金色鏈條搭配成雙成對的兔子或重複的立體輪廓剪影，另有雙色的帆布及皮革迷你Freya托特包，結合紅黑二色與方正輪廓，展現都會休閒感。配件部分則有一頂白色棒球帽與黑色羊毛套頭帽，將兔子的長耳變身帽款延伸造型，一秒變身可愛兔女孩。

保暖的寬版外套、紅色或黑色的飛行員外套、羽絨外套是專為男性設計，分別運用了貼花科技羊毛、嫘縈纖維棉質混紡，其中兔子尼龍提花羽絨外套並可選擇全黑或兔子monogram的雙面不同花色，讓一件單品輕鬆擁有沈穩、花俏兩種不同風格。

特別推薦的還有一年四季皆可使用的保暖配件，例如兔子印花桑蠶絲方巾便使用了柔軟光花的蟬絲，並以交錯的兔耳搭配TB字樣；暗樺木棕色的兔子繡飾格紋喀什米爾圍巾則將TB字樣「擬人化」、長出一雙低調兔耳，尤其暗樺木棕色則一向是Burberry得經典配色，讓人從早春、初秋到暖冬，時髦走跳一整年。 兔子圖案絎縫皮革小型Lola包，79,000元。圖／Burberry提供 兔子印花雙縐綢百褶裙，44,500元。圖／Burberry提供 兔子繡飾格紋喀什米爾圍巾，21,900元。圖／Burberry提供 像是長出兩個耳朵般的兔子造型毛絨棒球帽，保暖也討喜可愛，22,900元。圖／Burberry提供（合成圖） 兔子圖案人造皮草小型Lola包，85,000元。圖／Burberry提供

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