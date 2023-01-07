全家便利商店「哈根達斯迷你杯、雪糕」限時買2送1
大口吃冰趁現在！全家便利商店推出哈根達斯優惠活動，即日起至1月10日購買哈根達斯迷你杯、雪糕享有買2送1。
此外，全家便利商店1月11日至2月7日舉辦哈根達斯「極致歡聚集章趣」活動，凡購買哈根達斯迷你杯、雪糕系列任1件，就可集1章（購買2件集2章，依此類推）；購買哈根達斯迪士尼造型杯系列品項任1件，則可一次集2章，集滿指定章數就能免費兌換超值限量好禮。活動期間集滿10個章可兌換哈根達斯外帶冰淇淋單球券一張、哈根達斯馬克杯、哈根達斯質感餐具組或全家便利商店30元購物金（擇一兌換）；集滿20個章可兌換哈根達斯經典下午茶套票或經典保冷袋；集滿30個章可免費兌換超實用的哈根達斯摺疊購物車。上述贈品數量有限、送完為止。
除了集章趣活動之外，全家便利商店1月11日至2月7日哈根達斯迷你杯、雪糕系列冰品享買2送1、買3送2、買6送4優惠（最低等同6折）；哈根達斯迪士尼造型杯系列冰品單件特價168元。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言