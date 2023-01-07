全家便利商店「哈根達斯迷你杯、雪糕」限時買2送1

大口吃冰趁現在！全家便利商店推出哈根達斯優惠活動，即日起至1月10日購買哈根達斯迷你杯、雪糕享有買2送1。

此外，全家便利商店1月11日至2月7日舉辦哈根達斯「極致歡聚集章趣」活動，凡購買哈根達斯迷你杯、雪糕系列任1件，就可集1章（購買2件集2章，依此類推）；購買哈根達斯迪士尼造型杯系列品項任1件，則可一次集2章，集滿指定章數就能免費兌換超值限量好禮。活動期間集滿10個章可兌換哈根達斯外帶冰淇淋單球券一張、哈根達斯馬克杯、哈根達斯質感餐具組或全家便利商店30元購物金（擇一兌換）；集滿20個章可兌換哈根達斯經典下午茶套票或經典保冷袋；集滿30個章可免費兌換超實用的哈根達斯摺疊購物車。上述贈品數量有限、送完為止。

除了集章趣活動之外，全家便利商店1月11日至2月7日哈根達斯迷你杯、雪糕系列冰品享買2送1、買3送2、買6送4優惠（最低等同6折）；哈根達斯迪士尼造型杯系列冰品單件特價168元。 全家便利商店1月11日至2月7日舉辦哈根達斯「極致歡聚集章趣」活動，集滿30個章可免費兌換哈根達斯摺疊購物車，數量有限、送完為止。圖／全家便利商店提供 全家便利商店1月11日至2月7日舉辦哈根達斯「極致歡聚集章趣」活動，活動期間哈根達斯系列商品也享促銷優惠。圖／全家便利商店提供

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