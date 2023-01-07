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搶新年商機！IKEA兔年限定系列、HOLA攜手台灣百年品牌

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HOLA與錦源興布莊合作的玻璃杯。圖／HOLA提供
HOLA與錦源興布莊合作的玻璃杯。圖／HOLA提供

今年過年特別早，也讓居家賣場搶先推兔年相關商品，IKEA推出FÖSSTA限定系列，以兔子作為設計靈感來源，簡單就能有滿滿年味；HOLA此次新品邀來台灣百年品牌合作，包括台南錦源興布莊、大稻埕有記名茶等合作，推出餐廳、客廳與香氛系列，讓年節也有滿滿台灣味。

IKEA此次過年新品，以設計搭配各種新年元素，兔子化身門店、春聯、燈飾、燭台、靠枕等，利用簡約線條呈現兔子造型，也適合喜歡設計感的人；而梅花也是此次主角，變身收納盒、米色燈照、餐墊、窗貼等，都能為家中帶來喜慶感。

如果想要簡約北歐風，FÖSSTA系列餐盤，將花卉融入陶瓷裡，以簡約白瓷呈獻，讓家中充滿質感。為讓大家過好年，即日起至1月25日，宜家卡友購買家具家飾單筆滿5千元，送500元商品抵用券。

HOLA今年以「翻新台灣為」為設計改念，呈現出台式美學與香氛的居家用品，與創立於1923年的台南錦源興布行合作，以烏魚子、蒼蠅拍、藍白拖與紅椅凳等花樣合作，把烏魚子變成筊杯圖案，玻璃杯上設計「ㄏㄜ ㄏㄣˇㄎ一ㄤ」、「不養金魚」等趣味小語，推出抱枕、餐盤組、布紅包袋、糖果盒與餐墊等。

另外也跟有132年歷史的有記名茶，將台灣最具代表的5種茶品：東方美人茶、鐵觀音、高山烏龍茶、碧螺春、文山包種茶，變成香氛系列商品，包裝以三麗鷗限定圖素進行設計，包括有擴香瓶、蠟燭與香氛片等，讓大家有個濃濃台味年。即日起至1月20日，全館單筆消費滿2,500元送250元。

迎向新的一年收納與佈置不可少，不妨趁機為客廳添購些實用又有年味的好物吧！圖／IKEA提供
迎向新的一年收納與佈置不可少，不妨趁機為客廳添購些實用又有年味的好物吧！圖／IKEA提供
HOLA與有記名茶合作香氛，巧妙結合五位三麗鷗角色人設。圖／HOLA提供
HOLA與有記名茶合作香氛，巧妙結合五位三麗鷗角色人設。圖／HOLA提供
IKEA特別推出FÖSSTA春節限定系列，以東方傳統的生肖動物為設計靈感來源，將帶有福氣寓意的兔子，融入各種居家佈置用品。圖／IKEA提供
IKEA特別推出FÖSSTA春節限定系列，以東方傳統的生肖動物為設計靈感來源，將帶有福氣寓意的兔子，融入各種居家佈置用品。圖／IKEA提供
HOLA與台南錦源興布莊合作的餐廳、客廳系列，共同詮釋有趣的新年。圖／HOLA提供
HOLA與台南錦源興布莊合作的餐廳、客廳系列，共同詮釋有趣的新年。圖／HOLA提供
IKEA從超吸睛的靠枕，到精緻的桌巾、小蠟燭燭台與餐具，或是應景的窗花裝飾品、門墊等，各種家飾品應有盡有，輕鬆營造出滿滿的年節氣息。圖／IKEA提供
IKEA從超吸睛的靠枕，到精緻的桌巾、小蠟燭燭台與餐具，或是應景的窗花裝飾品、門墊等，各種家飾品應有盡有，輕鬆營造出滿滿的年節氣息。圖／IKEA提供
HOLA推出迎春織喜新年禮盒。圖／HOLA提供
HOLA推出迎春織喜新年禮盒。圖／HOLA提供

台南 IKEA HOLA

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