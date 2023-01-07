鎖骨神隊友？孫芸芸巧搭幾何珠寶加碼纖腰秀輕奢

人體的自然線條，一向是造物主的奇蹟。名媛孫芸芸穿戴的包款、生活用品常為不少粉絲留意，堪稱時尚風向指標之一，日前她在個人IG上秀出了一系列簡約的黑色穿搭，但以玫瑰金的幾何珠寶搭配，自然展現肢體，散發令人羨慕的輕奢閃耀。

在這系列穿搭中，孫芸芸穿上一件小露腰身的連身黑色毛衣，保暖、同時小秀性感。只見她全身搭配了以幾何造型的一系列玫瑰金手環、項鍊與耳環，全數出自Qeelin的Wulu系列，以象徵好運的「葫蘆」成為幾何元素，並以重複、鏤空的設計構成。

最吸睛的莫過於她身上的WuluWulu項鍊，透過大量正反相連的鏤空葫蘆造型，正好與鎖骨形成了一幅美妙風景，而耳畔的Wulu 18K玫瑰金鑽石耳環，則在玫瑰金上鑲嵌鑽石，單邊配戴、更帶有不對稱的個性感。

孫芸芸並在IG寫下，「Wulu象徵著召喚健康、幸運的護身符。俱以獨特美學觀點賦予傳統符號新生面貌，是Qeelin最具代表性的系列。」同時並使用了「微風南山」當成hashtag，似乎也提醒著粉絲，可前往Qeelin位於微風南山一樓的專賣店自由探索，發掘新一年的開運閃耀造型。 孫芸芸以連身、小秀纖腰的黑色連身毛衣搭配上玫瑰金幾何風珠寶，在冬日中展現輕快氣息。圖／翻攝自 IG @ aimeeyunyunsun Wulu系列18K玫瑰金鑽石戒指，20萬1,000元。圖／Qeelin提供 Wulu系列18K玫瑰金鑽石項鏈，47萬2,000元。圖／Qeelin提供 孫芸芸日前在個人IG上秀出一系列玫瑰金的幾何珠寶搭配，散發愜意自信的輕奢閃耀。圖／翻攝自 IG @ aimeeyunyunsun（合成圖）

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