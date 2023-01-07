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「所有農漁畜產品供應無虞」 陳吉仲：僅雞蛋價格較先前同期偏高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今出席「111年度全國卸魚申報表揚頒獎」表示，農曆春節前，所有的農漁畜產品供應量絕對無虞。記者葉冠妤／攝影
農委會主委陳吉仲今出席「111年度全國卸魚申報表揚頒獎」表示，農曆春節前，所有的農漁畜產品供應量絕對無虞。記者葉冠妤／攝影

去年消費者物價指數年增率創14年新高，不只雞蛋，鵪鶉蛋價格近日也傳創新高。農委會主委陳吉仲今出席「111年度全國卸魚申報表揚頒獎」受訪表示，農曆春節前，所有的農漁畜產品供應量絕對無虞，價格部分也只有雞蛋價格比先前同期偏高，農委會目前正在盤點數量，預計下周跟消費者報告。

陳吉仲表示，農曆年將至，農委會現在掌控的所有蔬菜數量供應都非常充足，加上寒流已經結束，溫度回升，供應數量絕對無虞。這一、兩天北農每公斤拍賣價格已經在一定水準，水果也絕對供應無虞，價格跟去年同期相比沒有上漲。

陳吉仲說，過年期間消費者更在乎雞肉豬肉雞蛋等畜產品，還有水產品，尤其拜拜用的產品，這些農委會都已經盤點，預計在下周跟消費者報告，絕對都是供應無虞。價格部分，就只有雞蛋價格比之前同期偏高。

他說，雞蛋蛋價上漲，主要是原物料上漲，造成飼料成本上漲，因此帶來價格波動。農民很辛苦，在一定利潤底下供應全國所有消費者需要的雞蛋，感謝行政院在營業稅上減免，或者提供其他措施，盡量降低原物料造成畜產品生產成本。

陳吉仲說，成本上漲帶動價格，是許多國家都面臨到的情況，因農漁畜生產屬於動態，受氣候條件、重大疫病影響，農委會會全力控制，盡量降低影響，現在也正在極力防止禽流感對所有雞肉、家禽跟雞蛋的影響，各地方政府也都積極配合，他有信心過年前可以供應全國消費者所需要的農漁畜產品。

對於外界擔憂將再引發缺蛋危機，農委會日前曾說日缺20到30萬顆蛋。陳吉仲說，這是因為禽流感撲殺了20幾萬隻家禽，才會有這個統計數據，現在種雞數量，已經從蛋中雞補過來，這一兩天就會恢復，他強調雞蛋生產量絕對足夠，加工部份也陸續減少生產，因為年節前需求不一樣，若需求強勁，農委會都會立刻調度。

關於禽流感疫情，陳吉仲說， 日本已撲殺700多萬隻、韓國300萬隻，美國更嚴重，全世界都面對到禽流感影響家禽生產，台灣目前撲殺了20幾萬隻，農委會會全力在冬天做好所有禽流感防治。

禽流感 農委會 雞蛋

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