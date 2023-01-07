後疫「高端旅遊」看俏！極地郵輪包船 85萬團費賣破7成

去年底國門開，各種後疫時代的旅遊模式大調查紛紛出爐，雖未見報復性旅遊潮，但高端客群卻不受疫情影響，甚至加速圓夢速度，「客製化小團」成為主流，另一大特色是「價格無上限」。元本旅遊董事長游國珍表示，元本旅遊去年10月宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II），兩個半月就售出超過7成，平均單價約85萬。

高端旅客加速夢想清單的實現，尋求稀缺性的產品，也讓市場出現各種特色團，元本旅遊看好市場，去年成立，隨即包下今年4月才要下水的全新郵輪日月合朔號，

游國珍剛剛踩線回國，他說，這絕對是南極旅遊安全係數最高、也最舒適的郵輪，「包船」可解決語言的問題，新船房型9.6坪起跳絕對寬敞，加上9間餐廳、4間酒吧任選，還設有直升機、小型觀賞潛水艇，是南極郵輪中高檔的選擇之一。總房間數92間，目前已售出68間。

除了南極市場夯，元本旅遊平均單價約25萬的中南美旅遊團，2023年也幾乎銷售一空，其中，2023年10月31日出發的墨西哥亡靈節，開賣12小時就有15人報名，立即成團。此外，平均單價約18萬的歐洲團、8萬起跳的日本團也頗受歡迎，都顯示高端客群不受疫情、景氣的影響。

這群旅遊業資深元老組成的新旅行社，最大強項就是「辦講座」，說明產品核心與特色；位在內湖的新辦公室明亮簡潔，一樓開放區有舒適的沙發桌椅，好咖啡飄香，游國珍說，元本旅遊期望2023年至少能辦200場旅遊講座。此外，在高端旅遊市場中要被看見，游國珍認為，關鍵在於「比消費者更早發現需求」，像是今年主力商品之一的南極旅遊，「要包下新船並不容易，我們是在跟全球的旅遊業者競爭。」

「南極」逐漸受到市場關注，游國珍分享，南極的海非常純淨，藍與白加上飄渺的霧氣，怎麼拍都美；他建議，南極最適合旅遊的季節是12月到隔年1月，白晝長、氣候較為溫暖，而且是企鵝孵化的季節，此外，2~3月是賞鯨時節、10~11月則是冰山數量最充足的季節。

南極是許多旅人的終極夢想，除了選對季節，游國珍建議，探險船的選擇也很重要，因為有絕大多數的時間都在船上，房間大小、設施多寡、船體噸位與新舊，都要列入考慮，此外，就是比較天數與價格。至於難易度，游國珍說，能上下衝鋒艇、離船登陸、雪地健行即可，海外旅客中不乏八十餘歲的銀髮族。他也預估，因稀缺性高，南極旅遊團費將會逐年上調。 日月合朔號房間寬敞、9.6坪起跳。圖／元本旅遊提供 南極純淨的海天與冰山，野生動物是唯一主角。圖／元本旅遊提供 今年4月才要下水的全新郵輪日月合朔號。圖／元本旅遊提供 南極生態之美，全球市場獨絕。圖／元本旅遊提供 元本旅遊董事長游國珍赴南極考察。圖／元本旅遊提供 元本旅遊董事長游國珍認為，高端客群卻不受疫情影響，甚至加速圓夢速度。圖／元本旅遊提供

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