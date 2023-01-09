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鬼太郎來了！和你相約貓空搭纜車

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」妖怪鳥居第三站移動到大人小朋友都愛的貓空纜車-動物園站。圖／聯合數位文創提供
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」妖怪鳥居第三站移動到大人小朋友都愛的貓空纜車-動物園站。圖／聯合數位文創提供

睽違10年，鬼太郎回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

為宣傳展覽，知名動畫主角鬼太郎人偶親臨台灣，更帶著他充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出，妖怪鳥居第三站移動到大人小朋友都愛的貓空纜車-動物園站，假日不妨帶著小朋友一起來瞧瞧，除了踏青郊遊也能和美麗的妖怪鳥居拍照，打卡上傳還有機會獲得精美好禮。

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展將於2022/12/31~2023/04/05在華山文創園區展出，不論是喜歡鬼太郎的你、還是喜歡妖怪的你、甚至想要體驗妖怪在身邊是什麼感覺的你，這個不可思議的妖怪世界都歡迎你來探索，跟著鬼太郎一起體驗「妖怪100物語」，進入水木茂的百妖世界！購票請上 udn售票網

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展

▍展覽日期：2022/12/31~2023/4/5 ※1/21除夕休館

▍展覽地點：華山1914文創園區 西1、西2館

文創 貓空纜車 動畫

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