鬼太郎來了！和你相約貓空搭纜車

純鈦珠寶先驅品牌AKACHEN擅長以東方禪學意境，加上從自然取材為主題的創作，設計總監陳智權能藉由各種寶石顏色特性，堆疊出豐富立體層次，受到民眾的喜愛。蝴蝶為意象的創作，也一直都是AKACHEN的招牌設計之一，每每推出新品時，總能看到陳智權以這項經典款式，來描述心中的浪漫情懷。

2023-01-08 16:00