快囤貨！7-ELEVEN「哈根達斯迷你杯、雪糕」任選買2送1
吃冰已不再是夏天專屬！7-ELEVEN觀察發現，近年來因應日韓影劇、動畫效應，許多人已將冰淇淋當成飯後甜點享用，尤其冬日穿著大衣吃冰更有一種另類儀式感；7-ELEVEN今年「名鍋盛典」首度結合冷藏、冷凍甜點類別擴大火鍋周邊商機，主打買鍋物加購冰淇淋享優惠，帶動相關類別業績成長近1成。
看準新年團聚商機，尤其不少民眾新年走春到中南部，溫暖好天氣帶動冰品類別商品銷售翻倍，7-ELEVEN首推冰品買多件更划算優惠，1月11日至2月7日推出哈根達斯新年甜蜜價，迷你杯/、雪糕任選買2送1、任選買3送2，OPENPOINT會員還可獨享買6送4、再送OPEN POINT點數10點。
7-ELEVEN更首次加碼推出消費集點換購哈根達斯獨家限量贈品，OPEN POINT會員任選3件可集1點、5件集2點、10件集5點，集滿5點送「哈根達斯束口保冷袋」（限量2萬個），集滿15點送「哈根達斯摺疊購物車」（限量2千個）。
此外，7-ELEVEN還推出獨家特色新冰，其中「井村屋鯛魚燒紅豆雪派」是日本原裝進口的鯛魚燒造型摩納餅，有年年有餘（魚）的好彩頭，香草冰淇淋內餡加上紅豆泥、巧克力脆片，過年限定必嘗，售價69元；「杜老爺甜筒點水樓黑糯米年糕芋泥」是知名江南料理「點水樓」餐廳與杜老爺甜筒聯名冰品，以黑糯米年糕搭配大甲芋頭冰淇淋，售價49元。
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