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WondaMop免換水淨水拖把桶 奪2022創博會鉑金獎

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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榮獲今年創博會研發創新最高榮譽鉑金獎的富商國際，將日常生活中遇到的問題及需求，轉化為開發商品的靈感，「把抱怨變黃金」！新創商品以自有品牌『JOJOGO』及『東京電通Tokyotek』推出，涵蓋居家用品、廚房用品、戶外用品、及3C小家電等，以平易近人的價位走入每個家庭，深受台灣消費者的喜愛，並已銷至美國、澳洲、墨西哥、哥倫比亞、南非、馬來西亞、、港澳及中國等地，讓人們的生活更美好! 富商國際之『免換水拖把』之創新技術除榮獲鉑金獎外，並榮獲世界級德國iF Design獎、美國Muse Design金獎、義大利A Design獎，成績相當亮眼！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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創意的發想來自富商國際總經理吳長馨，看到年邁的外婆拖地時，提著拖把桶頻繁倒換水，既辛苦又易滑倒，實在心疼又擔心！ 有鑑於傳統拖把桶，至少需注入6至8公升左右的水，頻繁換掉污水沈重又吃力，而且因為洗過拖把後，水桶內的水就會變髒，用污水洗拖把後再拖地，地板也不會真正乾淨，於是決心開發出可以不用換水的淨水拖把桶。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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富商國際研發技術長周建志表示，歷時五年的努力研發改良，經過上百次的失敗，終於成功開發出這款拖把桶，更是拖把界的顛覆革命，能做到每一次都能用真正乾淨的水來洗淨拖把髒污，並且不需要倒換水，徹底解決拖地換水的困擾! 「免換水拖把桶」內只需要注入2.5公升的水量，清潔時無須再來回倒換污水，就可以每一次在洗拖把的同時，將污水「即時快速」的轉換為淨水，得以淨水循環洗淨拖把，就算是連續拖1000坪也都不需要換水，讓拖地變得輕鬆、省時、省水，且地板清潔得更乾淨。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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這款讓人「嘖嘖稱奇」的革命性拖把桶，希望讓大家在農曆年前大掃除前收到商品，讓清潔家務可以更省時省力! 「WondaMop免換水淨水拖把組」目前除擁有4項台灣專利外，並已取得美國發明專利、中國專利、歐盟發明專利等，未來將進軍國際市場，發揚台灣之光。於有.設計平台販售 集購優惠75折起，詳情請洽活動專區查詢。

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