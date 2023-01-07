Bell & RossＸAlain Silberstein包浩斯美學再出擊！

簡單的顏色、一向最能讓人感受到直接、雀躍、明快的能量。鐘表品牌Bell & Ross宣布與設計師蕭伯斯坦（Alain Silberstein）合作，推出品牌三只以BR系列為基礎的聯名表款、並結合設計師經典的紅藍黃三原色，以黑色對比繽紛，再一次帶來包浩斯（Bauhaus）風格的美學示範。

來自法國的建築師、設計師Alain Silberstein最初在1990年創立了自己的同名品牌，一度也曾引進台灣。他的設計化繁為簡，以紅、藍、黃三原色搭配不同的符號、長短、曲線，讓指針同時展現色彩與形狀的差異與高辨識度。過往不少品牌像是MB&F、Romain Jerome、Louis Erard都曾與之聯名，而他在2021年與UTINAM Besançon一同合作的Kontwaz Bauhaus 2（簡稱KB2）立鐘，更獲得2021年的日內瓦鐘表大賞。

本次他與Bell & Ross的聯手，則帶來了「黑色陶瓷三部曲」：一款為日期功能、一款為潛水表、第三款則為計時碼表，表款再度將Alain Silberstein經典的紅藍黃三色融入表款，同時刻意加長帶箭頭、超大圓形、短波浪的三款指針，更讓人過目難忘。面盤中雖沒有明顯的Bell & Ross字樣，取而代之的則有醒目的「&」符號，以及Alain Silberstein經典的色彩與符號設計。表款將採限量發行，並自1月9日開始，於grailwatch官方網站上、限量販售。 本次的限量聯名表款將採限量發行，並自1月9日開始，於grailwatch官方網站上、限量販售。圖 / 翻攝自 IG @ alainsilbersteinofficial Alain Silberstein與UTINAM Besançon一同合作的Kontwaz Bauhaus 2（簡稱KB2）立鐘，曾獲2021年日內瓦鐘表大賞肯定。圖 / M.A.D Gallery提供 三款黑色陶瓷腕表，以BR系列為基礎、帶來日期、潛水、計時碼表的三種不同功能款式。圖 / 翻攝自 IG @ bellrosswatches 以幾何形狀結合色彩，是法國設計師Alain Silberstein的經典手法。圖 / 翻攝自 IG @ grailwatchofficial

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