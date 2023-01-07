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鮭魚餡餅、「肉」年菜上桌！食材商攻外帶 用料更講究

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
美威鮭魚首次推出市場唯一以鮭魚為主餡的噴汁餡餅「美威鮭魚餡餅」。圖／美威鮭魚提供
美威鮭魚首次推出市場唯一以鮭魚為主餡的噴汁餡餅「美威鮭魚餡餅」。圖／美威鮭魚提供

近年食材供應商也搭上年菜風潮，推出各種中西新選項，例如RÒUST BY T-HAM訴求頂級選材、侍肉師服務，美威鮭魚則專攻小家庭，都讓年菜有了更多新風味。

外帶專門店RÒUST BY T-HAM推出由侍肉師精選搭配的2023「肉」年菜外帶組合，除了持續推出去年熱銷的義式脆皮豬肉捲Porchetta、爐烤美國Brandt Beef自然牛帶骨肋眼及爐烤美國Brandt Beef自然牛去骨肋眼外，今年再推全新菜色─年菜必備的開運德國豬腳，採用國產「斯麥豬」前腿，透過多道工法，長時間烹煮後再以高溫油炸，豬腳外皮酥脆、瘦肉軟嫩不油膩，並富含膠質的多層次口感，搭配香料烤時蔬及經典的辣味珍珠香腸，年菜滋味更豐富。

全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌Supreme Salmon美威鮭魚，也推出輕量型的外帶年菜，包括遵循日本傳統蒲燒工法、嚴選挪威鮭魚大腹肉佐日本進口特製蒲燒醬汁的「美威蒲燒鮭魚肚」、鋪滿鮭魚牽絲出金黃起司瀑布的「美威鮭魚海鮮披薩」，以及全台唯一主要以鮭魚為內餡的「美威鮭魚餡餅」，與顆顆爆汁渾圓的文青系福州丸「美威鮭豚丸」，強調2~3人分小包裝、10分鐘內即可上菜。

外帶專門店RÒUST BY T-HAM推出2023年菜外帶組合，除了有去年的熱銷料理，今年更推出全新菜色「RÒUST BY T-HAM特製德國豬腳」。圖／RÒUST BY T-HAM提供
外帶專門店RÒUST BY T-HAM推出2023年菜外帶組合，除了有去年的熱銷料理，今年更推出全新菜色「RÒUST BY T-HAM特製德國豬腳」。圖／RÒUST BY T-HAM提供

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