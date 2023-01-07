「迷你漢堡冠軍」降肉台北晶華！5款滋味、快閃2周

台北晶華酒店2023開春第一檔美食活動，即跨界日系豪華車品牌Lexus、並攜手邀請日本京都知名的「龍漢堡 Dragon Burger」抵台客座，即日起至1月17日於一樓中庭azie餐廳快閃登場。榮獲兩屆倫敦迷你漢堡大賽冠軍的主廚亞當勞森(Adam Rawson)，此次帶來4款以京都聖護院蘿蔔、柚子胡椒、綠芥末等日式食材入饌的漢堡，以及一款專門為Lexus打造的「A5和牛龍漢堡」。

此外，晶華也特別進口首次在台灣市場出現的「京都精釀可樂」來搭配漢堡大餐，日洋融合的風味讓饕客味蕾大驚豔。「Regent x Dragon Burger 龍漢堡」搭配脆皮薯條、有機小農沙拉與京都精釀可樂，套餐價格680元起。

由英國美食家發起的倫敦迷你漢堡大賽「Slider Decider」2013年開辦，通過初選階段的餐廳主廚們，必須帶著他們最拿手的漢堡，透過一日的專業及大眾評選，以創意美食及人氣票選為基準，選出當年的漢堡大賽冠軍。

「京都龍漢堡」掌杓的靈魂人物、主廚亞當勞森(Adam Rawson)，來自英國倫敦，他曾經在2015年被英國媒體評選為最有潛力的年輕主廚，之後更連續在2015、2016年的倫敦迷你漢堡大賽Slider Decider中以獨創的漢堡奪下冠軍榮銜。

亞當的漢堡有兩大獨到之處，一是漢堡排的口感，主廚堅持以0.6公分大小、絞製100%的牛肉，僅以粗鹽和胡椒提味，保留飽滿肉汁且不失嚼勁。二是先煎再蒸，漢堡排微煎後，夾入塗抹醬汁的麵包及其他食材，最後入鍋將食材蒸熟，熱蒸氣軟化了麵包的質地、讓麵包與漢堡排的滋味合為一體。

此次「龍漢堡 Dragon Burger」的客座團隊帶來5款招牌特色漢堡，包括入境隨俗以台灣南投可可入醬的「冠軍可可漢堡」，選用油花細緻、脂香甘甜的澳洲草飼牛，醬汁為西京味噌搭配100%巧克力調製而成的BBQ可可醬，還夾入切達起士、芥末美乃滋、以及取代酸黃瓜的京都蔬菜漬物，最後灑上酥炸洋蔥細絲增加口感，全新風味帶來味蕾驚喜。

京都店內超人氣的「經典龍漢堡」也登台，台灣限定版本是與Lexus聯名，漢堡肉排更換為夢幻日本A5和牛的「A5和牛龍漢堡」，漢堡內夾入以柴魚泡菜昆布汁醃漬的小黃瓜更是酸香到味，同時感受到加乘的奢華感。

菜單上另外兩款日式風味漢堡，「柚子胡椒漢堡」巧妙結合泰式辣醬的甜辣與柚子胡椒醬的辛香，中間夾著清脆爽口的薄切京都聖護院蘿蔔、切碎的蔥條和油亮的香煎培根條。「日式芥末漢堡」則以主廚特製的綠芥末美乃滋醬為底，搭襯日式黃芥末醬、酥炸洋蔥絲及海帶芽，飽滿醇厚的醬料包裹滿溢肉汁的漢堡排，每一口都充滿驚喜。

微醺夜最搭「松露藍紋起司漢堡」，此款也是京都店內的深夜人氣款，使用香氣濃郁的藍紋起司和松露美乃滋醬，搭配大塊肉排及培根的生菜則是京都水菜及蔥條，達到完美的平衡，尾韻散發的獨特起司香則是這款漢堡獨特的記憶點。

相關資訊可洽：02-2523-8000轉azie餐廳。 龍漢堡以京都水菜及海帶取代生菜為其特色之一。圖／晶華酒店提供 京都龍漢堡「山葵漢堡」。圖／晶華酒店提供 京都龍漢堡「松露藍紋起司漢堡」。圖／晶華酒店提供 京都龍漢堡「冠軍可可漢堡」。圖／晶華酒店提供 京都龍漢堡肉排先煎再蒸，是特色之一。圖／晶華酒店提供 台北晶華酒店新春第一波，就邀請來自京都的龍漢堡客座。圖／晶華酒店提供

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