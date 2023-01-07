明星畜產家禽鵪鶉鳥蛋料理做法公開 蛋價漲！烤鳥蛋小吃薄利

嘉義縣溪口鄉是飼養鵪鶉大本營，農委會去年公告將鵪鶉納入畜牧法指定家禽，今年因禽流感疫情，鳥蛋供應不足，加上飼料成本升高，鳥蛋價創歷史新高，每顆生鮮鳥蛋2元，1台斤水煮蛋價格漲到130元。

溪口鄉陽光鵪鶉牧場業者王淑盈說，今天鳥蛋1台斤水煮蛋價格約在130元，往年價格在過年這個時候最高是70至80元，跳漲1.7倍，市售鵪鶉蛋漲到2元；雖然價格高還是供不應求，可見鵪鶉蛋在市面上很受歡迎。

王淑盈介紹在家料理鵪鶉鳥蛋做法：「水煮蛋」，電鍋料理，最能吃到滿分的營養：將生鮮鵪鶉蛋洗乾淨，用盤子將鵪鶉蛋承裝（約15顆）；放入電鍋（外鍋半杯水）；跳起來即可享用，剛出生新鮮的鳥蛋不好剝殼，可以常溫放幾天再下去煮。

「鵪鶉蛋披薩，親子diy一起煎鳥蛋」：做一個麵皮，抹上番茄醬，放上喜歡的食材，打上鵪鶉蛋，拿去烤箱烤220度、10分鐘，烤箱～叮～就好啦。

瘦身男女的最愛，更健康「鵪鶉蛋沙拉」：準備喜歡吃的蔬菜、番茄洗乾淨切細，打開水煮鵪鶉蛋（切半更美麗），承裝到木碗擺盤，淋上喜歡的凱薩醬和堅果及葡萄糖完工，搭配黑咖啡！開起美好早晨。

縣府農業處說，鵪鶉蛋多為水煮加工使用，過年必吃的佛跳牆、火鍋食材也常出現，口感有彈性，過去產地多銷售給餐飲、食材業者使用，現在到連鎖超市也可以買得到，通常每包約20顆。

王姓烤鳥蛋業者說，20多年前他剛開業，一箱19台斤鵪鶉蛋、大約1000顆，成本只要470元，等於1顆蛋只要4、5角，如今每箱已經漲到逾千元，每顆2元，加上瓦斯、豬油漲價，現在賣一串烤鳥蛋，利潤剩不到3分之1。 在家料理鵪鶉鳥蛋做法：鵪鶉蛋披薩，親子diy一起煎鳥蛋。圖／王淑盈提供 在家料理鵪鶉鳥蛋做法：鵪鶉蛋沙拉。圖／王淑盈提供

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