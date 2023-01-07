台鐵「EMU3000型一卡通」結合LED燈會發光 1月9日限額開賣

台鐵局新引進最美城際列車「EMU3000型新自強號」營運屆滿1周年，與一卡通公司合作推出「EMU3000型立體造型一卡通」鐵路商品，外型勾勒出EMU3000型黑白極簡的設計，並於商品車頭部分加入LED燈的設計，嗶卡付款或儲值時，車頭LED燈還會亮起，每組售價499元，1月9日上午10點開賣。

台鐵局先前推出「EMU900型立體造型一卡通」及「台鐵排骨便當造型一卡通」，兩款鐵路商品均受歡迎。適逢EMU3000型城際列車營運周年，再度推出「EMU3000型立體造型一卡通」，1月9日起在台鐵夢工場相關銷售據點和網路商店開賣，每人每次限購2組。

「EMU3000型立體造型一卡通」實體銷售店舖包括台鐵夢工場旗艦店、松山店、南港店、花蓮店、台東店、鳳山店、台鐵便當販賣店羅東店、台北2號店、新竹店、台中店、高雄店、屏東店。台鐵夢工場網路商店則有單筆訂單消費滿2500元免運費優惠。 「EMU3000型立體造型一卡通」1月9日開賣。圖／台鐵局提供 「EMU3000型立體造型一卡通」1月9日開賣。圖／台鐵局提供

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