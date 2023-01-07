內藏玄「雞」！嘉義美食盡收進這方塊土司裡
有別於市面上的土司，這家店土司長得方方正正有如魔術方塊，而且還能融入嘉義地方美食；舉凡黑香腸、魯熟肉、豆漿豆花等，當然知名的雞肉飯、沙鍋魚頭也加入迷你的方塊土司中。品牌總監蔡尚錕David表示，土司可以包羅萬象，將嘉義在地美食都包進土司，不但讓土司多元化，也讓方塊土司成了嘉義特色美食。
蔡尚錕說，傳統土司油、糖份量不少，方塊土司強調少油、少糖健康取向，因為是包餡土司所以做成6X6方方正正，不但與市面上土司有所區別也好堆疊整理運送。
食材方面都是找產地小農合作，像地瓜來自雲林水林、芋頭來自台中大甲等然後再慢慢增加口味。香草牛奶、奶酥葡萄、芝心起司、抹茶紅豆、黃金地瓜、可可亞、奶茶麻糬等都是店內熱門商品。
他表示，方塊土司經營多年，但總覺得和嘉義的連結感不夠，土司可以包羅萬象，於是思考將嘉義的美食都包進土司裡面，這樣不但讓土司多元化，也讓方塊土司成了嘉義特色美食。
於是他從林聰明沙鍋魚頭中找出可以作餡的食材，魚肉用鮭魚，開發沙茶口味土司，加在一起就成了沙鍋魚頭口味土司。從知名南門黑人魯熟肉中找到可以作餡的蟳粿搭配芥末口味土司。將米和油葱打成米漿搭配火雞肉成雞肉飯土司等等，東市肉鬆拔絲奶皇土司去年還獲台灣百大伴手禮金質獎的肯定。考量保存方式，目前只開放網路訂購。
他不諱言這些創新口味還需要消費者的認同，但是推出後造成話題，創造出超過290萬人次網路流量，達到廣告效果，讓店內產品熱銷供不應求。
對於未來蔡尚錕目前並沒有想開分店的想法，他表示，現在流行冷凍食品，物流又很方便，在嘉義市就可以賣全台灣甚至全世界，目前已銷往美國、德國、香港，還有其他國家在洽談中。他說，在嘉義生產往國外銷售是未來的目標，「打著嘉義的名號，我要行銷全世界！」
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