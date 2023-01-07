內藏玄「雞」！嘉義美食盡收進這方塊土司裡

有別於市面上的土司，這家店土司長得方方正正有如魔術方塊，而且還能融入嘉義地方美食；舉凡黑香腸、魯熟肉、豆漿豆花等，當然知名的雞肉飯、沙鍋魚頭也加入迷你的方塊土司中。品牌總監蔡尚錕David表示，土司可以包羅萬象，將嘉義在地美食都包進土司，不但讓土司多元化，也讓方塊土司成了嘉義特色美食。

蔡尚錕說，傳統土司油、糖份量不少，方塊土司強調少油、少糖健康取向，因為是包餡土司所以做成6X6方方正正，不但與市面上土司有所區別也好堆疊整理運送。

食材方面都是找產地小農合作，像地瓜來自雲林水林、芋頭來自台中大甲等然後再慢慢增加口味。香草牛奶、奶酥葡萄、芝心起司、抹茶紅豆、黃金地瓜、可可亞、奶茶麻糬等都是店內熱門商品。

他表示，方塊土司經營多年，但總覺得和嘉義的連結感不夠，土司可以包羅萬象，於是思考將嘉義的美食都包進土司裡面，這樣不但讓土司多元化，也讓方塊土司成了嘉義特色美食。

於是他從林聰明沙鍋魚頭中找出可以作餡的食材，魚肉用鮭魚，開發沙茶口味土司，加在一起就成了沙鍋魚頭口味土司。從知名南門黑人魯熟肉中找到可以作餡的蟳粿搭配芥末口味土司。將米和油葱打成米漿搭配火雞肉成雞肉飯土司等等，東市肉鬆拔絲奶皇土司去年還獲台灣百大伴手禮金質獎的肯定。考量保存方式，目前只開放網路訂購。

他不諱言這些創新口味還需要消費者的認同，但是推出後造成話題，創造出超過290萬人次網路流量，達到廣告效果，讓店內產品熱銷供不應求。

對於未來蔡尚錕目前並沒有想開分店的想法，他表示，現在流行冷凍食品，物流又很方便，在嘉義市就可以賣全台灣甚至全世界，目前已銷往美國、德國、香港，還有其他國家在洽談中。他說，在嘉義生產往國外銷售是未來的目標，「打著嘉義的名號，我要行銷全世界！」 消費者挑選著喜好口味。記者李宗祐／攝影 土司做成方方正正，容易包餡、與市面上土司有所區別也好堆疊整理運送。記者李宗祐／攝影 ８種口味禮盒包裝年節大賣。記者李宗祐／攝影 豆漿豆花土司。圖／蔡尚錕提供 品牌總監蔡尚錕David表示，土司可以包羅萬象，將嘉義在地美食都包進土司，不但讓土司多元化，也讓方塊土司成了嘉義特色美食。記者李宗祐／攝影 雞肉飯口味土司。圖／蔡尚錕提供 黑人魯熟肉口味土司。圖／蔡尚錕提供 每塊小土司方方正正有如魔術方塊打破傳統土司的刻板印象。記者李宗祐／攝影 東市肉鬆拔絲奶皇土司獲獎東市場肉鬆奶黃土司還獲台灣百大伴手禮金質獎的肯定。圖／蔡尚錕提供 沙鍋魚頭口味土司。圖／蔡尚錕提供 東市肉鬆拔絲奶皇土司去年還獲台灣百大伴手禮金質獎的肯定。圖／蔡尚錕提供 方塊土司生根嘉義，未來目標行銷國際。記者李宗祐／攝影

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