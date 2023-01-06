Nespresso迎春特惠！開運禮盒刮大獎、咖啡機2,990元起

農曆新年的腳步愈來愈近，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso公布2023春節獻禮活動，送禮自用兩相宜的「鴻兔迎春開運咖啡禮盒」，內含精選咖啡膠囊組合、兔年好運刮刮卡、銀色隨行杯；此外，同步祭出獨家新春特惠，全系列咖啡機2,990元起、大杯美式咖啡機Vertuo Next系列首次以74折起登場，還有Aeroccino 3奶泡機的搭配優惠組合、期間限定桃園台茂新春快閃店等。

Nespresso「鴻兔迎春開運咖啡禮盒」，外盒以古典印花深紅搭配細緻金邊，大方典雅，內含精選10款Original系列經典咖啡膠囊，新春優惠價2,280元(原價2,790元)；Vertuo款則精選8款各具獨特香調的咖啡膠囊，新春優惠價2,380元(原價2,940元)，加上銀色質感的NOMAD TOUCH隨行咖啡杯及新春好運刮刮卡，有機會刮中VERTUO NEXT尊爵款咖啡機(價值9,900元)、Barista咖啡大師調理機(價值8,390元)等多項好禮。

此外，購買任一咖啡機或任2,000元以上膠囊，還可獲得限量鴻兔迎春開運紅包一組。

今年首次在台登場的Nespresso Vertuo系列全新機型，帶來兼具時尚與科技感的創新大杯美式咖啡體驗。春節期間，Vertuo Next系列也祭出74折起折扣優惠，體驗豐厚滑順咖啡油沫crema的大杯咖啡體驗。此外，購買咖啡機還可享Barista咖啡大師調理機加購價7,000元(原價8,390元)、Aeroccino 奶泡機加購價1,900元起(原價3,080元起)的超值優惠。

經典義式咖啡Original系列中，Essenza mini精巧的寶石紅特價2,990元(原價4,500元)；備受消費者喜愛的質感家居首選Lattissima One特價8,600元(原價10,600元)，一鍵輕觸即可享用柔順香濃的濃縮瑪奇朵、卡布奇諾及拿鐵瑪奇朵，適合喜愛搭配牛奶的咖啡族。兼具質感與專業感的Creatista Plus旗艦機特價16,600元(原價19,600元)，一機可調製8種咖啡飲品，在家就能享受獨特的個人咖啡館，還能化身咖啡大師展現拉花藝術。 Nespresso新春快閃店，即日起至2月5日在桃園台茂購物中心登場。圖／Nespresso提供 鴻兔迎春開運咖啡禮盒（Vertuo系列）。圖／Nespresso提供 Nespresso即起祭出鴻兔迎春開運咖啡禮盒、開運紅包袋及全系列咖啡機特價等多項新春優惠。圖／Nespresso提供

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