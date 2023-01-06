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丁海寅為LV登台 超甜親切一路寵粉出場
韓星丁海寅今（1月6）日抵台，出席路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台北101旗艦店開幕，是疫情以來首位為精品活動來台的韓星，加上主演的電視劇《雪降花》、《異感追擊：連瞳》都在台灣Disney +播出，現場人山人海、盛況空前，許多粉絲幾乎是接機完從中午過後就開始等待男神。
丁海寅擁有溫暖笑容，被媒體暱稱「國民年下男」，這次亮相身穿路易威登2023春夏男裝，問現場大家，適合我嗎？他開幕酒會的星光紅毯上表示自己很喜歡Keepall這個包款，是旅行起家的路易威登的經典，所以這次來台也拎了這款包。
睽違三年，很多人來歡迎他，他覺得很感謝。今年會有電影和電視劇曝光，也希望能來台舉辦粉絲見面會。
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