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賈靜雯剪短髮清新亮相LV 隋棠中空X形上衣瘦又辣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
隋棠出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影
隋棠出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影

精品龍頭品牌之一路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台北101旗艦店開幕，並於今（1月6）日舉辦酒會，包括賈靜雯、隋棠等人都出席星光紅毯。

賈靜雯今天剛剪了新髮型、身穿路易威登2023春夏系列出席，手上拎路易威登與藝術家草間彌生聯名系列的包包，覺得全系列都很可愛也很適合女兒們。

隋棠穿路易威登2023春夏系列受到電影沙丘啟發的服裝，上半身是個X形，很有未來感，從上週開始就少吃晚餐保持狀態。最想入手的也是草間彌生聯名系列。

隋棠出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影
隋棠出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影
隋棠出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影
隋棠出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影
賈靜雯出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影
賈靜雯出席路易威登台北101旗艦店開幕。記者／孫曼攝影

草間彌生 藝術家 台北101

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