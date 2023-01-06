Ella辣露纖腰秀LV草間彌生 劉以豪帥氣引尖叫
精品龍頭品牌之一路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台北101旗艦店開幕，並於今（1月6）日舉辦酒會，包括丁海寅、賈靜雯、隋棠、Ella、張孝全等人都出席星光紅毯。
Ella身穿路易威登2023春夏系列露出螞蟻腰，手拎路易威登與藝術家草間彌生聯名系列的無限圓點包包，表示今天的主題受到「星期三」啟發，走暗黑哥德風，首次嘗試煙燻眼妝和暗色口紅配蕾絲戰士造型。她說走進店裡像覺得走進博物館，草間彌生是永遠的經典。雖然劉以豪很可愛、還有拍首個MV的張孝全、以及丁海寅，但心目中第一名還是老公。張孝全身穿路易威登黑色西裝亮相，身上刺繡都跟音樂有關。
劉以豪身穿路易威登2023春夏系列千鳥紋西裝，他表示今天很像同學會，還當場秀韓文「新年快樂」。他在後台跟丁海寅聊天推薦他去逛夜市，嘗試有香菜的小吃，以及既然來到101也不妨去看個夜景。最喜歡的Soft Trunk也有聯名，覺得很期待。
陳昊森身穿路易威登印滿蝴蝶和音符圖案的套裝，他表示最想入手草間彌生系列的圓點包包，但他最期待的竟非韓星，而是「詐團圓」中飾演自己媽媽的隋棠，因為看完他自己都非常感動。
郭雪芙穿得一身bling bling，表示很期待草間彌生系列和丁海寅，帥拎草間彌生金屬感包包，她笑說自己和劉以豪的目標是希望能跟丁海寅打到招呼說聲新年快樂。
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