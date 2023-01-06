伯爵推全新Altiplano超薄月相珠寶表 藍色漆藝太勾人

月亮雖然總在天上，但透過盈虧變化，提醒了我們時間的瞬息萬變、更有珍惜當下的重要。瑞士高級鐘表品牌伯爵（PIAGET）推出兩只新款的Altiplano系列月相高級珠寶表，以相對大型的月相顯示與精密的自製複雜機芯，演示來自瑞士、浪漫的時間工藝。

運用上玫瑰金與白金的兩款珠寶腕表，同樣以伯爵表廠自製的580P自動上鍊月相機芯，機芯是由234個零件組成，並具備時間與月相顯示功能。而一旦翻轉到背面，透明的藍寶石水晶後底蓋則可欣賞包含經環形日內瓦波紋、拋光圓形飾紋的打磨修飾，亮點更有藍色漆面的彎月形自動盤，像是一輪掛在手腕上的勾月、美豔「勾」人。

玫瑰金款式在面盤上使用了兩塊不同的珍珠母貝面盤拼接，同時六點鐘方向的月相盤外側更鑲嵌了不同量體的圓鑽，一如月相的流轉、漸變，而白金款的面盤上半部則拼接了藍色砂金石，像是月之暗面般，神秘而深邃。36毫米的中性尺寸，則讓女性、男性都能配戴，玫瑰金款訂價121萬元，白金款訂價則為173萬元。 Altiplano月相顯示玫瑰金高級珠寶腕表，價格店洽。圖／PIAGET提供 Altiplano月相顯示18K白金高級珠寶腕表，173萬元。圖／PIAGET提供 伯爵自製580P自動上鍊月相機芯，彎月型的自動盤並有著藍色彩漆裝飾。圖／PIAGET提供

商品推薦