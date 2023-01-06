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ROSE、陳庭妮都愛戴 Saint Laurent隨興小包新款到

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在化妝間自拍的陳庭妮以短夾克搭配長版白襯衫和Le 5 À 7 Hobo包，大秀輕鬆但不隨便的隨興感（Effortless Chic）時尚。圖／翻攝自 IG @ chen_ting_ni（合成圖）
在化妝間自拍的陳庭妮以短夾克搭配長版白襯衫和Le 5 À 7 Hobo包，大秀輕鬆但不隨便的隨興感（Effortless Chic）時尚。圖／翻攝自 IG @ chen_ting_ni（合成圖）

簡單、不簡單的「隨興感」（Effortless Chic）風潮正流行。名牌包不再強調誇張的設計，但從細節處展現魅力才是王道，例如近日便有Saint Laurent的Le 5 À 7 Hobo包先後受到ROSE、陳庭妮、王渝屏配戴，默默成為新一代的IT包款。

新生代演員王渝屏，日前便在IG曬出一組黑白照片，將一款鑲有閃亮水晶的Le 5 À 7 Hobo包時置於腋下、時而放在腳邊，展現出前衛風格；而陳庭妮則是在化妝間隨意自拍，並搭配上短版皮夾克與長版白襯衫，以Le 5 À 7 Hobo包展現出輕鬆、但不隨便的「隨興感」時尚（Effortless Chic）。

2021年一度受到BLACKPINK的ROSE朴彩英搶戴的Le 5 À 7 Hobo包曾被譽為「斷貨包」，上市內短期內就完售，其包身具有特別設計的滑動式開關，加上包款具有高辨視度的YSL Logo字母標示，只要移動YSL的最後一個英文字母L，就可將包款開闔或關閉，一手操作好輕鬆，難怪受到粉絲喜愛。

本次Le 5 À 7 Hobo包再推出兩只全新款式，小型的Hobo搭配金屬互鎖YSL字母勾，小容量、輕便攜帶好上街；另一款Le 5 À 7 Hobo帆布與皮革飾釘中型Hobo包則具有較大的容量，同時以帆布和皮革拼接，減輕重量之外、還可加大收納容量，價格店洽。

Le 5 À 7皮革小型HOBO手提包，價格電洽。
Le 5 À 7皮革小型HOBO手提包，價格電洽。
王渝屏，日前在IG曬出一組鑲有閃亮水晶的Le 5 À 7 Hobo包穿搭黑白照，展現出前衛風格。圖 / 翻攝自 IG @ wang.yu.ping（合成圖）
王渝屏，日前在IG曬出一組鑲有閃亮水晶的Le 5 À 7 Hobo包穿搭黑白照，展現出前衛風格。圖 / 翻攝自 IG @ wang.yu.ping（合成圖）
Le 5 À 7帆布及皮革飾釘中型HOBO手提包，價格店洽。圖 / Saint Laurent提供
Le 5 À 7帆布及皮革飾釘中型HOBO手提包，價格店洽。圖 / Saint Laurent提供
BLACKPINK的ROSE朴彩英，2021年時曾搶先戴上Saint Laurent的Le 5 À 7 Hobo包，讓包款一度賣到斷貨。圖 / 翻攝自 IG @ roses_are_rosie
BLACKPINK的ROSE朴彩英，2021年時曾搶先戴上Saint Laurent的Le 5 À 7 Hobo包，讓包款一度賣到斷貨。圖 / 翻攝自 IG @ roses_are_rosie

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