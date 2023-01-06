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HTC發表全新VIVE XR Elite無線一體機 虛實整合更好玩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
VIVE XR Elite可在虛擬空間進行無邊際的繪畫創作。記者黃筱晴／攝影
VIVE XR Elite可在虛擬空間進行無邊際的繪畫創作。記者黃筱晴／攝影

美國最大國際消費性電子展CES 2023盛大展開，展會首日HTC宣布發表具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機「VIVE XR Elite」，更輕巧、佩戴更舒適均衡，同時帶來強悍且多樣化能力。不論是在遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力應用等領域，打破時間空間限制，開啟無限可能。

新一代VIVE XR Elite搭載了4顆廣角追蹤鏡頭、並首次導入1顆全彩高解析RGB透視攝像鏡頭，還有1顆景深鏡頭，帶來出色的6DoF空間體驗。另外，也導入手部追蹤功能，大幅拓展MR體驗內容多樣性與未來發展潛力，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺利用雙手進行互動，如透過自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動和輸入。

VIVE XR Elite具有110度廣視角與4K的解析度，以及90Hz更新率，除此之外，VIVE XR Elite配備可調整屈光率的鏡片及瞳距調整鈕，600度近視以內的民眾可以不需配戴眼鏡，直接戴上裝置調整焦距即可輕鬆找到最清晰銳利的視野，享受舒適配戴的樂趣。

VIVE XR Elite更採用模組化設計，只需將可拆卸電池移除後，加裝專用鏡架，即可輕鬆轉變為沉浸式眼鏡。玩家能在實體空間奔跑穿梭，享受另類遊戲體驗，或在鋼琴等樂器上即時疊加虛擬畫面，協助學習；甚至能擁有個人XR工作站，能搭配多部虛擬螢幕並與真實世界的電腦同時運行。

而用戶最關注的內容部分，VIVE XR Elite支援PC VR，搭配VIVE Streaming功能，可透過USB-C串流線或Wi-Fi/Wi-Fi 6E輕鬆連接至電腦，發揮頂尖效能，享受低延遲且高擬真的VIVEPORT和Steam的PCVR內容，VIVEPORT也預告將推出百款專屬MR遊戲內容。若從兼容的Android手機無線傳輸，還可以欣賞Netflix和Disney+等串流影音服務以及Fortnite等遊戲內容，甚至還可以透過支援藍牙遊戲控制器，獲得完整遊戲體驗模式。未來用戶甚至可以在個人元宇宙空間內整合自己的NFT收藏，將球鞋、服裝、畫作等套用在元宇宙空間中，打造最有特色3D社群平台。

VIVE XR Elite建議售價34,900元，包含頭戴式顯示器、2個控制器、電池座，即日起VIVE XR Elite於vive.com、指定電商通路，以及授權經銷商通路門市開放消費者預購。2月15日前預購的消費者，可免費獲得價值超過3,000元的5款熱門內容，包含冒險、健身、音樂和創造力等多元主題。VIVE XR Elite也計畫推出臉部及眼球追蹤設備提供用戶依照需求另外選購。

新一代VIVE XR Elite搭載了4顆廣角追蹤鏡頭、並首次導入1顆全彩高解析RGB透視攝像鏡頭，還有1顆景深鏡頭。記者黃筱晴／攝影
新一代VIVE XR Elite搭載了4顆廣角追蹤鏡頭、並首次導入1顆全彩高解析RGB透視攝像鏡頭，還有1顆景深鏡頭。記者黃筱晴／攝影
透過VIVE XR Elite佈置個人元宇宙空間。記者黃筱晴／攝影
透過VIVE XR Elite佈置個人元宇宙空間。記者黃筱晴／攝影
HTC於CES發表具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機「VIVE XR Elite」。記者黃筱晴／攝影
HTC於CES發表具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機「VIVE XR Elite」。記者黃筱晴／攝影
VIVE XR Elite採用模組化設計，加裝專用鏡架即可輕鬆轉變為沉浸式眼鏡。圖／HTC提供
VIVE XR Elite採用模組化設計，加裝專用鏡架即可輕鬆轉變為沉浸式眼鏡。圖／HTC提供
VIVE XR Elite配備可調整屈光率的鏡片及瞳距調整鈕，即使使用者未配戴矯正視力眼鏡，也可輕鬆找到最清晰銳利的視野。記者黃筱晴／攝影
VIVE XR Elite配備可調整屈光率的鏡片及瞳距調整鈕，即使使用者未配戴矯正視力眼鏡，也可輕鬆找到最清晰銳利的視野。記者黃筱晴／攝影
VIVE XR Elite控制器輕巧好握持。記者黃筱晴／攝影
VIVE XR Elite控制器輕巧好握持。記者黃筱晴／攝影
VIVE XR Elite建議售價34,900元，包含頭戴式顯示器、2個控制器、電池座。記者黃筱晴／攝影
VIVE XR Elite建議售價34,900元，包含頭戴式顯示器、2個控制器、電池座。記者黃筱晴／攝影

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