陳庭妮、劉以豪「草間彌生」上身站台LV台北101旗艦店

新的一年初始，精品圈即刻帶來重量級好消息：路易威登（Louis Vuitton）宣布全新台北101旗艦店開幕，將帶來涵蓋男女時裝、珠寶鐘表、配件與Objets Nomades傢俱系列的全品項精品，旗艦店除了同步日本Namiki Dori專門店風格，店中更帶來與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的聯名商品。下午記者會時先有陳庭妮、劉以豪穿上聯名系列，晚上更有韓星丁海寅、賈靜雯與張孝全等明星現身派對，炒熱話題。

今日出席時，陳庭妮表示重新改裝後的Louis Vuitton台北101旗艦店非常「明亮、舒服、自在」，給她一種家的感覺；而草間彌生系列更帶她給童趣、明快、彩色、自由的印象，也像旗艦店裡的聯名商品、每一款背後都有不同故事。劉以豪則以一身貼身毛衣搭配迷你小型的草間彌生聯名款Mini Soft Trunk肩背包，他並表示原本就很喜歡Trunk系列，而這次的聯名包因為有著黑白圓點、看起來更有精神，同時因為有手表習慣，他更特別喜歡店中的一款小型行李箱「塔」，在收納之外，也可成為家中趣味裝置。

Louis Vuitton台北101旗艦店共有四、五兩樓，其中四樓入口處裝置是以草間彌生當年參展威尼斯影展時的靈感、打造出鏡面圓球（Metal Dots）裝置，同時VIP休息室內更再與台灣藝術家林明弘Michael Lin合作、以特殊的金箔印花壁紙妝點。本次為慶祝旗艦店重新開張，品牌並帶來多款首賣商品，並包含彩繪圓點、鏡面圓球、無限圓點與迷幻花朵四種設計特色，從男女服裝、衝浪板、彩色圓點Bisten硬箱塔、Twist PM黃色鍊帶肩背包、一應俱全。其中衝浪板正反兩面皆有草間彌生經典的紅白水玉裝飾，一面有Louis Vuitton字樣，另一面則有小字的藝術家簽名。

101旗艦店獨賣商品則有Vivienne Pineapple吊墜，以象徵開運的鳳梨搭配黃金、白金、亮漆並鑲嵌鑽石，時尚而討喜。此外Object Nomades系列的傢俱擺設亮點則有鞋履收納硬箱、沙發、繭型座椅、皮革掛燈與燈座；使用皮革、木材和金屬件為材料「編製」的Lanterne By Zanellato / Bortotto GM座燈則具有獨特的蜂巢形結構，混合了亞洲風格與西方設計，不僅可置放於牆壁、角落成為間接光源，提把設計更可彈性移動；Cocoon橘色繭型座椅在鏤空玻璃纖維外結合了質感上乘的小牛皮，讓家中每個角落都像Villa度假村；以曼陀羅幾何風格打造出萬花筒圖案的Mandala屏風，靈感則源自威尼斯湖面的日出倒影，將原本亞洲的屏風賦予了歐洲的靜謐詩意，更以此展現Louis Vuitton精湛的皮革與金屬工藝。 101店首賣的LV X 草間彌生彩色圓點Bisten硬箱塔，199萬元。圖／Louis Vuitton提供 LV X 草間彌生Twist PM黃色鍊帶肩背包，16萬2,000元。圖／Louis Vuitton提供 Lanterne By Zanellato / Bortotto GM座燈，價格店洽。圖／Louis Vuitton提供 四樓入口的裝置藝術，重現了草間彌生經典的圓點藝術手法。圖／Louis Vuitton提供 一身抽象風格洋裝的陳庭妮，表示草間彌生的童趣、自由特色特別吸引她，一如她自己的活潑個性。記者釋俊哲 / 攝影 五樓的女裝區再融入了Object Nomades系列的傢俱擺設。圖／Louis Vuitton提供 四樓的男裝區除了有齊全的23早春男裝，並陳列有草間彌生的藝術專區與衝浪板。圖／Louis Vuitton提供 101店獨家的Vivienne Pineapple鑽石吊墜，115萬元。圖／Louis Vuitton提供 Mandala by Zanellatoborotto屏風，191萬元。圖／Louis Vuitton提供 LV X 草間彌生衝浪板，41萬8,000元。圖／Louis Vuitton提供

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