陳庭妮、劉以豪「草間彌生」上身站台LV台北101旗艦店

新的一年初始,精品圈即刻帶來重量級好消息:路易威登(Louis Vuitton)宣布全新台北101旗艦店開幕,將帶來涵蓋男女時裝、珠寶鐘表、配件與Objets Nomades傢俱系列的全品項精品,旗艦店除了同步日本Namiki Dori專門店風格,店中更帶來與日本藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)的聯名商品。下午記者會時先有陳庭妮、劉以豪穿上聯名系列,晚上更有韓星丁海寅、賈靜雯與張孝全等明星現身派對,炒熱話題。

今日出席時,陳庭妮表示重新改裝後的Louis Vuitton台北101旗艦店非常「明亮、舒服、自在」,給她一種家的感覺;而草間彌生系列更帶她給童趣、明快、彩色、自由的印象,也像旗艦店裡的聯名商品、每一款背後都有不同故事。劉以豪則以一身貼身毛衣搭配迷你小型的草間彌生聯名款Mini Soft Trunk肩背包,他並表示原本就很喜歡Trunk系列,而這次的聯名包因為有著黑白圓點、看起來更有精神,同時因為有手表習慣,他更特別喜歡店中的一款小型行李箱「塔」,在收納之外,也可成為家中趣味裝置。

Louis Vuitton台北101旗艦店共有四、五兩樓,其中四樓入口處裝置是以草間彌生當年參展威尼斯影展時的靈感、打造出鏡面圓球(Metal Dots)裝置,同時VIP休息室內更再與台灣藝術家林明弘Michael Lin合作、以特殊的金箔印花壁紙妝點。本次為慶祝旗艦店重新開張,品牌並帶來多款首賣商品,並包含彩繪圓點、鏡面圓球、無限圓點與迷幻花朵四種設計特色,從男女服裝、衝浪板、彩色圓點Bisten硬箱塔、Twist PM黃色鍊帶肩背包、一應俱全。其中衝浪板正反兩面皆有草間彌生經典的紅白水玉裝飾,一面有Louis Vuitton字樣,另一面則有小字的藝術家簽名。

101旗艦店獨賣商品則有Vivienne Pineapple吊墜,以象徵開運的鳳梨搭配黃金、白金、亮漆並鑲嵌鑽石,時尚而討喜。此外Object Nomades系列的傢俱擺設亮點則有鞋履收納硬箱、沙發、繭型座椅、皮革掛燈與燈座;使用皮革、木材和金屬件為材料「編製」的Lanterne By Zanellato / Bortotto GM座燈則具有獨特的蜂巢形結構,混合了亞洲風格與西方設計,不僅可置放於牆壁、角落成為間接光源,提把設計更可彈性移動;Cocoon橘色繭型座椅在鏤空玻璃纖維外結合了質感上乘的小牛皮,讓家中每個角落都像Villa度假村;以曼陀羅幾何風格打造出萬花筒圖案的Mandala屏風,靈感則源自威尼斯湖面的日出倒影,將原本亞洲的屏風賦予了歐洲的靜謐詩意,更以此展現Louis Vuitton精湛的皮革與金屬工藝。 101店首賣的LV X 草間彌生彩色圓點Bisten硬箱塔,199萬元。圖/Louis Vuitton提供 LV X 草間彌生Twist PM黃色鍊帶肩背包,16萬2,000元。圖/Louis Vuitton提供 Lanterne By Zanellato / Bortotto GM座燈,價格店洽。圖/Louis Vuitton提供 四樓入口的裝置藝術,重現了草間彌生經典的圓點藝術手法。圖/Louis Vuitton提供 一身抽象風格洋裝的陳庭妮,表示草間彌生的童趣、自由特色特別吸引她,一如她自己的活潑個性。記者釋俊哲 / 攝影 五樓的女裝區再融入了Object Nomades系列的傢俱擺設。圖/Louis Vuitton提供 四樓的男裝區除了有齊全的23早春男裝,並陳列有草間彌生的藝術專區與衝浪板。圖/Louis Vuitton提供 101店獨家的Vivienne Pineapple鑽石吊墜,115萬元。圖/Louis Vuitton提供 Mandala by Zanellatoborotto屏風,191萬元。圖/Louis Vuitton提供 LV X 草間彌生衝浪板,41萬8,000元。圖/Louis Vuitton提供

