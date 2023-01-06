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三星電子發表全新Bespoke設計品味系列廚房家電 AI烤箱可偵測食物避免烤焦

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
配備Family Hub+的Bespoke 4門 Flex冰箱提供大螢幕與強大互聯體驗。圖／三星電子提供
配備Family Hub+的Bespoke 4門 Flex冰箱提供大螢幕與強大互聯體驗。圖／三星電子提供

想要優雅成為大廚似乎變得越來越容易，三星電子在CES 2023登場前搶先曝光了Bespoke Home設計品味系列家電新陣容。為了滿足消費者更強烈的客製化需求，並提供更加智慧的互聯體驗，協助用戶從廚房落實環境永續，除增加Bespoke冰箱機型，另Bespoke 4門Flex冰箱更配備了沉浸感升級32吋大螢幕和Family Hub+，以及搭載進階AI Pro Cooking技術的Bespoke AI烤箱，可最佳化烹飪設定，讓料理更省力。從冰箱的互動式大螢幕到AI烹飪輔助技術，全方位升級廚房家電功能，不只更個人化也高效率，打造比以往更智慧、更靈活且互動性更高的廚房空間。

搭載Family Hub+的全新Bespoke 4門 Flex冰箱，搭載32吋無邊框FHD螢幕，除了可完整顯示冰箱的豐富功能，更好操作SmartThings相關智慧家電服務之外，也整合Samsung TV Plus功能，提供逾190個免費頻道，整合Google Photos後更可變身奢華數位相框，透過子母畫面功能，甚至可以一邊追劇、一邊煮飯。

全新Bespoke設計品味系列對開冰箱則承襲系列美學風格，可選擇玻璃與不鏽鋼飾面、並提供豐富的配色，冰箱採用自動開啟冰箱門嵌入式把手，滿足想要將家電完全融入居家空間的品味消費者。冰箱內側的貼心飲品設計，可隨時提供冰水或天然風味水，雙製冰機還可做出塊冰與碎冰，方便用戶隨時調製沁涼冷飲。內部採用三星Optimal Fresh Zone+和Active Fresh Filter技術，能延長食材的保鮮期，同時消滅99.99%的細菌，此系列對開冰箱和雙門冰箱還能配合SmartThings Energy的AI省電模式使用，更加節電。

Bespoke AI烤箱則是結合強大的智慧科技與創新烹飪技術，讓用戶依照自身飲食習慣輕鬆烹煮出美味佳餚。AI Pro Cooking技術可最佳化烹飪參數並隨時監測食物狀態。若用戶按照烤箱建議的模式、溫度和時間烹飪某道料理，系統還會發送警示通知給用戶，避免食物燒焦。借助內建攝影機和先進AI技術Sense Inside功能，可辨識80種不同料理和食材並提供最佳烹飪設定建議。此外，烤箱系統與SmartThings Cooking和Samsung Health整合，會自動分析用戶的健身數據和飲食目標，並依據家裡現有的食材向用戶推薦適合的料理，外型還有5款優雅的質感設計選擇。

三星最新Bespoke設計品味系列家電實現更符合個人需求的烹飪體驗，還能為家戶輕鬆節省電費，將智慧廚房推向全新境界。

搭載Family Hub+的全新Bespoke 4門 Flex冰箱，搭載32吋無邊框FHD螢幕。圖／三星電子提供
搭載Family Hub+的全新Bespoke 4門 Flex冰箱，搭載32吋無邊框FHD螢幕。圖／三星電子提供
Bespoke AI烤箱助攻 五星健康美食輕鬆上桌。圖／三星電子提供
Bespoke AI烤箱助攻 五星健康美食輕鬆上桌。圖／三星電子提供
Bespoke設計品味系列擴大推出熱賣款對開與雙門冰箱機型，提供更多客製化選項。圖／三星電子提供
Bespoke設計品味系列擴大推出熱賣款對開與雙門冰箱機型，提供更多客製化選項。圖／三星電子提供
全新Bespoke設計品味系列對開冰箱則承襲系列美學風格，可選擇玻璃與不鏽鋼飾面、並提供豐富的配色。圖／三星電子提供
全新Bespoke設計品味系列對開冰箱則承襲系列美學風格，可選擇玻璃與不鏽鋼飾面、並提供豐富的配色。圖／三星電子提供

冰箱 AI

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