momo購物網「兔年創意紅包」折疊款、扇形款買氣爆棚

2023春節將提早報到，喜氣滿滿的紅包及春聯絕不可少！momo購物網紅包、春聯等節慶商品買氣爆棚，今年以「兔年限定生肖款」最熱銷，而設計別出心裁的折疊、扇形造型紅包亦深獲消費者喜愛。而「輕裝潢」風潮帶動年節掛飾商品買氣，如立體浮雕門貼、玻璃靜電貼及樂高擺飾，透過小物妝點自宅增添年味。看準兔年商機，momo購物網即日起至1月31日推出「吉兔帶福迎新春」活動，全館嚴選超過800款最吸睛的紅包春聯下殺5折起。

開春人人必備的喜氣代表絕非「紅包袋」莫屬，momo購物網據站上銷售觀察，除了應景的兔年限定紅包買氣旺，今年KUSO造型款式也十分熱銷，其中「好好生活2023兔年折疊紅包」單周銷量破百組，採取厚卡製作，搭配典雅精緻的流蘇，即使多次拉伸也不易破，活動價10入299元；「Finger Pop指選好物扇形創意紅包」共有6個紅包袋，正面為袋子，背面4個角落有卡槽可放錢，加厚紙質以扇架穩定，更加牢固耐用，點綴流蘇增添質感，活動價159元；「佳墨紅包袋－黃金喜慶－快樂大吉」是老少咸宜的兔寶寶系列紅包，也是單周狂賣破百組的人氣王，活動價3入160元； 「佳墨紅包袋－黃金喜慶－福兔大吉」為今年熱銷搶購款，以高級感爆棚的燙金設計印上吉祥話，開賣首日即狂賣超過50組，活動價3入160元。

輕鬆妝點即可營造年味的「春聯」更是不可或缺的居家喜慶單品，今年以印上Q版兔寶寶插畫、喜慶書法款式的斗方及春條最受消青睞；此外，現代人熱衷追求居家美學，透過變換居家擺飾達成裝潢效果的「輕裝潢」風潮興起，因此眾多品牌也順應商機推出喜氣洋洋的春節擺飾商品，像是立體浮雕門貼、玻璃靜電貼，透過小物迅速替自宅添年味；深受大小朋友喜愛的樂高亦推出仿春聯的新春賀年擺飾，讓可擺放的環境更豐富多元，輕鬆討吉利。

推薦「兔年春聯門貼立體絨毛浮雕春聯掛飾」，採取加厚毛氈毛絨材質，雙層立體更吸睛，背面帶膠可直接貼牆上，活動價237元；「佳墨玻璃靜電貼－大吉大利－福」適合貼於光滑的材質表面上，好貼好撕不留殘膠，可隨意重覆黏貼，最高單周賣出超過百組，活動價150元；「LEGO樂高新年盒組系列－新春賀年擺飾」以象徵傳統佳節的擺飾模型刻劃財富、興旺與幸福，讓居家空間更有美感，活動價2,339元；「佳墨春聯－兔寶寶－有福迷你組」精選尺寸小巧的斗方與門心，使用不受空間限制，可張貼於書桌或辦公室，活動價280元；「佳墨春聯－大福春條－福運大補帖」以大尺寸直式春聯配上霸氣的大筆創作，寫滿祝福且墨韻奔放，送禮自用都合適，活動價580元。

因應兔年開春採購商機，momo購物網即日起至1月31日祭出「吉兔帶福迎新春」活動，嚴選超過800款春聯紅包商品全面5折起；指定商品消費滿988元折100元、消費滿1,888折200元」（不累折）；1月9日至1月13日限時再享消費滿2,288元登記送財兔年開運錢母金幣6入組，限量800組。 佳墨玻璃靜電貼－大吉大利－福，momo購物網活動價150元。圖／momo購物網提供 佳墨紅包袋－黃金喜慶－快樂大吉，momo購物網活動價160元／3入。圖／momo購物網提供 好好生活2023兔年折疊紅包，momo購物網活動價299元／10入。圖／momo購物網提供 佳墨春聯－兔寶寶－有福迷你組，momo購物網活動價280元。圖／momo購物網提供 佳墨紅包袋－黃金喜慶－福兔大吉，momo購物網活動價160元／3入。圖／momo購物網提供 佳墨春聯－大福春條－福運大補帖，momo購物網活動價580元。圖／momo購物網提供 momo購物網新春節慶商品買氣爆棚，今年以「兔年限定生肖款」最熱銷，設計別出心裁的折疊、扇形造型紅包深獲消費者喜愛。圖／momo購物網提供 兔年春聯門貼立體絨毛浮雕春聯掛飾，momo購物網活動價237元。圖／momo購物網提供 Finger Pop指選好物扇形創意紅包，momo購物網活動價159元。圖／momo購物網提供

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