「武陵賞櫻專車」Klook明開搶！可加購美食、和服體驗

2023武陵櫻花季來了！每年一票難求的國光客運武陵賞櫻專車，Klook將於明天(1月7日)線上獨家開賣，另推出多項人氣加購方案，包括櫻花和菓子、日式豬排三明治、和服體驗等，旅客可搶先在武陵感受濃濃的日式賞櫻風情。

為維護良好賞櫻品質，武陵農場從2月7日櫻花季開跑當天到2月28日，將實施交通管制，一般旅客僅能搭乘大眾交通工具前往；Klook已連續三年成為國光客運武陵賞櫻專車官方指定夥伴，今年將於1月7日中午12點開售專車套票，出發地包含台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站和三星運動場等五條路線，於Klook官網購買單人最低520元，比照至國光客運窗口購買費用，含來回車票與武陵農場門票，不必現場排隊、用Klook App即可完成搶票。

Klook更獨家推出多項人氣加購方案，例如199元加購明月堂櫻花和菓子組；MOS BURGER人氣早餐組內含日式豬排三明治等，可元氣滿滿看櫻花；以及限量Uber享85折優惠券、唯美應景的日式和服體驗等。

武陵農場內也規劃有完整的賞櫻路線，只要根據官方提供的一日遊十大景點路線圖，就能收攬大片櫻花海。其中，打卡熱點「兆豐櫻花園」，不僅有滿山片野的櫻花海，還能同時看到療癒整齊的茶園，紅綠對比吸睛十足；「古松櫻花帶」也可拍出馬路旁的整排櫻花，與家人好友留下春季最美回憶。

「國光客運武陵賞櫻專車」路線詳情、發車時刻與購票資訊可參考Klook頁面：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/wulingbus/。 Klook獨家推出多項人氣加購方案，例如只要199元即可加購明月堂櫻花和菓子組。圖／Klook提供

商品推薦