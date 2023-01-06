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IKEA公布年度收納暢銷榜 第一名千元有找超划算又好用

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA收納物品年度銷售冠軍RÅSKOG推車，899元。圖／IKEA提供
IKEA收納物品年度銷售冠軍RÅSKOG推車，899元。圖／IKEA提供

在後疫情年代，各種家中收納小物正熱賣，IKEA公布2022年10大收納最暢銷好物，其中拿下第一名的就是RÅSKOG推車，且售價為899元，千元有找，其三層設計方便收納，更是許多在外租屋族，或是家中空間不大的好選擇，第二名則是便宜僅169元的DRÖNA收納盒，直接可以把雜物放入盒中，第三名為長年熱賣的KALLAX層架組，簡約設計還能巧妙利用空間，也是不少人最愛購買的收納層架組。

IKEA年度冠軍的RÅSKOG推車，相信大家都不陌生，每年都會推出新色，輪子設計方便可以隨時移動，包括廚房、浴室與各種空間都能使用，馬上就增加儲存空間。DRÖNA收納盒也是有多樣化的設計與顏色可挑選，符合每個人的居家風格。

第四名為JONAXEL網籃收納組合，但屬於不能隨意移動，不過設計上方便使用在潮濕環境，浴室或洗衣間都可以；第五名為KIVIK收納椅凳，上榜為hillared 碳黑色，看似為椅凳，但其實內藏有儲物空間，讓客廳看起更為寬敞。

第六名為適合放在衣櫃中的SKUBB收納盒，可以分門別類放衣物、內著、配件等，增加衣櫃的儲放量；第七名TROFAST收納組合附收納盒，其中染白松木最為熱賣，適合收納小朋友的玩具，但是質感設計，許多大人也喜愛；第八名SOCKERBIT附蓋收納盒，有別於DRÖNA收納盒，SOCKERBIT附蓋收納盒多了蓋子，可以儲放時不用怕灰塵；第九名VITBERGET鞋櫃／收納櫃，可以放下16雙鞋，但深度僅要40公分，還能存放一些玄關小物；第十名IKEA 365+附蓋保鮮盒，適合放在冰箱、廚房，儲放各種食物等。

銷售第九名：VITBERGET鞋櫃/收納櫃，3,999元。圖／IKEA提供
銷售第九名：VITBERGET鞋櫃/收納櫃，3,999元。圖／IKEA提供
銷售第三名：KALLAX層架組，3,495元。圖／IKEA提供
銷售第三名：KALLAX層架組，3,495元。圖／IKEA提供
銷售第十名：IKEA 365+附蓋保鮮盒1公升，259元。圖／IKEA提供
銷售第十名：IKEA 365+附蓋保鮮盒1公升，259元。圖／IKEA提供
銷售第六名：SKUBB收納盒，599元/3件。圖／IKEA提供
銷售第六名：SKUBB收納盒，599元/3件。圖／IKEA提供
銷售第八名：SOCKERBIT附蓋收納盒，99元。圖／IKEA提供
銷售第八名：SOCKERBIT附蓋收納盒，99元。圖／IKEA提供
銷售第二名：DRÖNA收納盒 33x38x33公分，169元。圖／IKEA提供
銷售第二名：DRÖNA收納盒 33x38x33公分，169元。圖／IKEA提供

IKEA 廚房

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