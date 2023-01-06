套餐享6折、祈願抽籤送好菜！王品集團新春優惠看這裡

2023開年優惠多，王品集團旗下多項好康出爐。其中，「品田牧場」元月將於桃園八德、雲林斗六家樂福連開2家新店，1/30~2/24期間，平日可享第2套套餐6折，開幕當月打卡贈霜淇淋。「初瓦」至情人節前，皆可憑線上祈願卡畫面，消費滿1,499元贈起司熔岩爆鍋蒸蛋1份。「hot 7」每周都可線上抽「食運籤」，人人有機會免費獲得美味鐵板料理。

因應廣大地方鄉親敲碗許願，王品集團旗下日式豬排「品田牧場」連續開出2家新店，除延續人氣歡樂吧店型，明亮跳色裝潢、開放式座位也令人耳目一新。為回饋鄉親熱情，1/30~2/24期間，平日到2家新門店，消費第2客套餐可享6折優惠，開幕當月打卡即贈季節霜淇淋。

韓式料理「初瓦」即日起至2/14，於初瓦Facebook活動貼文留言製作專屬祈願卡，到店消費滿1,499元，並出示祈願卡畫面，即贈價值180元的起司熔岩爆鍋蒸蛋一份。店內同步設置「馬西鎖唷祈願牆」，用餐也可掛上實體祈願小卡，為新的一年求個好兆頭。

兔年初始試手氣，鐵板燒「hot 7」即日起至2/17，舉辦「紅兔大展好運hot 7來」活動，進入「hot 7」LINE官方帳號，點擊活動連結，即可抽「食運籤」，獎項包含香煎雞腿排、香煎鯖魚、金沙雙魷等多種鐵板菜色，最大驚喜是「籤籤有獎」，人人都有機會免費嘗鮮。 進入「hot 7」LINE官方帳號，點擊活動連結，即可抽「食運籤」，獎項包含香煎雞腿排、香煎鯖魚、金沙雙魷等多種鐵板菜色。圖／王品集團提供 初瓦歡迎粉絲許願，期間到店用餐均可獲得祈願小卡，將心願掛於「馬西索唷」許願牆。圖／王品集團提供

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