foodpanda推全新形象影片「五月天」叫外送最愛這些

迎接嶄新的2023年，德商foodpanda釋出全新形象影片，這回連天團「五月天」也叫foodpanda送！首波形象影片由阿信、石頭、冠佑領銜主演，影片以一首「突然好想你」帶領粉絲進入回憶漩渦，搭配五月天一貫的五式幽默，為粉絲獻上驚喜，更將獨家揭密五月天平常練團最愛叫什麼外送。5位團員本身都是重度外送使用者，不管是練團、巡迴演唱會還是平常宅在家，美食、生鮮還是雜貨都會叫foodpanda送，團員們更自爆瑪莎最會叫，尤其每次演唱會都要叫上3份鹹酥雞才過癮。

恰逢「諾亞方舟演唱會」巡迴第10年，五月天成軍多年來擁有橫跨世代的粉絲群，而 foodpanda也登台滿十週年，用戶同樣橫跨多個年齡層，日前pandamart熊貓超市更是外送平台獨家上架五月天專屬螢光棒，短短兩天就賣出近2,000支。此次邀請五月天詮釋全新形象影片，希望帶給廣大的歌迷與消費者們全然不同的感受。

五月天也分享道：「很開心與foodpanda一起展現五月天不同的樣貌，其實團員們跟大家一樣，日常很多時刻也都會叫foodpanda外送，真的超方便。接下來還會有更多驚喜，請大家敬請期待！」

歡慶全新形象影片上線，foodpanda加碼推出限定優惠，即日起至1月31日於foodpanda訂購滿255 元輸入優惠碼「五月天」即享9折優惠，最高折抵55元，每人最多使用5次，數量有限兌完為止。

首波釋出的「五月天叫foodpanda送～」形象影片帶領消費者走進五月天的練團日常，阿信、冠佑、石頭相約練歌，冠佑轉動著鼓棒、石頭刷著吉他和弦，卻遲遲不見阿信現身，這時耳邊突然傳來「突然好想你，你會在哪裡」，他們以為阿信正在門後「sing a song」，這時阿信一手拿foodpanda紙袋一手拿炸雞腿驚喜現身，原來阿信突然好想吃雞腿，正在「叫foodpanda送～」。foodpanda大玩諧音梗，首度揭密五月天練團日常。

本身都是foodpanda愛用者的五月天透露選餐廳常常喬不攏，阿信就曾經在受訪時說過：「五月天會吵架的時候就是每個人想吃的東西不一樣。」但在foodpanda上想吃什麼通通有，成為團員們的另類和事佬。像是冠佑跟怪獸是健康派，冠佑不管在哪都要吃水果，有時候懶得自己帶就會叫foodpanda送，怪獸則是一年四季都愛藥膳火鍋補氣養生；石頭跟瑪莎是放縱派，石頭最愛吃宵夜，尤其是經典美食豆漿配油條，瑪莎則是追劇看球賽必備鹹酥雞。阿信是標準的夜貓子，最愛在半夜叫外送，沒事也喜歡窩家裡，不管美食或日用品常常都靠foodpanda一鍵送到家，他分享疫情期間在平台上找酒精消毒槍，發現竟然還能有多種款式可選擇，從此就更離不開foodpanda 了。

foodpanda自2012年登台，不只提供上萬家知名餐廳的美食外送，也有生鮮雜貨、pandamart熊貓超市能購足各種生活用品，不想排隊就選外帶自取，去年開啟新服務「內用優惠」，內用即享75折起折扣，24小時滿足消費者外送、外帶、內用各種情境、多元美食需求，未來也將持續優化各項服務。

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