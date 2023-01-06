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LAIMO彩繪露營車進軍北海道 預約超夯一路排到暑假

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
DoMo集團在北海道打造LAIMO彩繪露營車。圖／摩境DoMo集團提供
DoMo集團在北海道打造LAIMO彩繪露營車。圖／摩境DoMo集團提供

知名插畫角色「LAIMO」繼2017年與日本西武鐵道聯名推出彩繪列車，再次與知名旅遊品牌DoMo合作，在北海道打造LAIMO彩繪露營車，開放後旅客更已一路預約到暑假。

摩境DoMo集團董事長李奇嶽表示，DoMo集團2017與「LAIMO」東京DoMo CAFE共同推出限量LAIMO飲品、造型甜點及LAIMO互動牆，此次創作「LAIMO」的插畫家Cherng再次為日本露營車租賃事業設計彩繪車體， 讓旅客能跟著可愛的LAIMO穿梭在北海道的森林、草原、海洋的自然懷抱中。

Cherng錄製影片表示，他非常喜歡這次的作品，謝謝DoMo集團會長廖惠萍長期支持，這次是第二次與DoMo合作，未來也希望能帶著「LAIMO」一起到北海道開露營車，享受露營車旅遊樂趣。

摩境DoMo集團跨國經營連鎖旅館民宿品牌，在台灣，日本與馬來西亞都有營業據點。集團表示，有感疫情後新的旅遊型態的改變，今年在北海道發展露營車租賃業務，此次希望透過文創、旅遊交流，讓世界各地都認識LAIMO，進而推展台灣的創意文化產業。

露營 北海道 日本

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