跟著町田啟太學穿搭？男人珠寶造型術 這3招手刀筆記

珠寶早不是女性專屬的權利，只要適當的技巧、設計，其實男人也可以輕鬆掌握輕奢、閃耀的秘訣。近日日本新生代男星町田啟太便登上時尚雜誌Elle日本版的Elle Men特刊封面，並穿戴了多款奢華珠寶。事實上，這不是町田啟太首次穿戴高級珠寶站在鎂光燈前，一向陽剛的男性要如何進行珠寶穿搭才有型？且來看看町田啟太的珠寶造型3招、手刀筆記起來！

一、就是愛幾何

男生個性一向直爽，而簡單的幾何造型，其實就能賦予變化與個性，像是町田啟太使用PRADA的Eternal Gold項鍊與手環，透過PRADA經典的幾何三角形搭配上深色衣物，俐落且閃耀。

二、雞尾酒戒

中古世紀曾流傳「騎士戒」，透過戒指上的徽章以展示信用，現今在歐美也是常見的穿戴技巧。不妨嘗試一款鑲有碩大份量寶石的「雞尾酒戒」在尾戒，讓最細微之處、展現最吸睛的自信火光。

三、寶石風西部領帶

美式風格的西部牛仔領帶是以金屬、皮鍊組合而成，粗獷而富男人味。而一條細長的金屬項鍊，將帶來宛如西部牛仔領帶的輕奢版，像是町田啟太在Elle雜誌中配戴了一條窄版的Quatre項鍊，先前出席男性時尚雜誌GQ的年度風格男人活動時，也曾以黑白劍領西裝搭配了一條古馳GUCCI的互扣式雙G水晶星星項鍊，將紳士風格與閃亮輕奢，巧妙結合。 小型Quatre系列白金鑽石項鍊，白色陶瓷、白金、黃金與粉紅金，價格店洽。圖／Boucheron提供 PRADA的Eternal Gold高級珠寶系列，結合貴金屬與品牌經典的三角形，創造出簡約的高級感。圖 / 翻攝自 IG @ keita_machida_official 町田啟太出席時尚雜誌活動時，曾戴上一條古馳（GUCCI）的互扣式雙G水晶星星項鍊，宛如寶石版的華麗領帶，價格店洽。圖 / 翻攝自 IG 日本男星町田啟太頻繁以珠寶搭配穿搭，展現簡約但容易學習的好品味。圖 / 翻攝自 IG（合成圖） 一條細長的金屬項鍊，將帶來宛如西部牛仔領帶的輕奢版，一旦搭配襯衫或紳士風穿搭，也可展現前衛的品味變奏。圖／翻攝自 IG @ ellejapan 疊加就是創造風格的最好利器，像同時戴上寬窄不一但風格相近的戒指，讓1+1大於2。圖／翻攝自 IG @ ellejapan 鑲有碩大份量寶石的「雞尾酒戒」，將讓細節處成為閃耀的自信亮點，町田啟太戴上的則為Boucheron的Liseré系列戒指，白金750、黑漆，鑲嵌1顆綠碧璽約25.11克拉、134顆圓鑽約1.78克拉，價格店洽。圖／翻攝自 IG @ ellejapan、Boucheron提供（合成圖）

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