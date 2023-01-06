跟著町田啟太學穿搭？男人珠寶造型術 這3招手刀筆記
珠寶早不是女性專屬的權利，只要適當的技巧、設計，其實男人也可以輕鬆掌握輕奢、閃耀的秘訣。近日日本新生代男星町田啟太便登上時尚雜誌Elle日本版的Elle Men特刊封面，並穿戴了多款奢華珠寶。事實上，這不是町田啟太首次穿戴高級珠寶站在鎂光燈前，一向陽剛的男性要如何進行珠寶穿搭才有型？且來看看町田啟太的珠寶造型3招、手刀筆記起來！
一、就是愛幾何
男生個性一向直爽，而簡單的幾何造型，其實就能賦予變化與個性，像是町田啟太使用PRADA的Eternal Gold項鍊與手環，透過PRADA經典的幾何三角形搭配上深色衣物，俐落且閃耀。
二、雞尾酒戒
中古世紀曾流傳「騎士戒」，透過戒指上的徽章以展示信用，現今在歐美也是常見的穿戴技巧。不妨嘗試一款鑲有碩大份量寶石的「雞尾酒戒」在尾戒，讓最細微之處、展現最吸睛的自信火光。
三、寶石風西部領帶
美式風格的西部牛仔領帶是以金屬、皮鍊組合而成，粗獷而富男人味。而一條細長的金屬項鍊，將帶來宛如西部牛仔領帶的輕奢版，像是町田啟太在Elle雜誌中配戴了一條窄版的Quatre項鍊，先前出席男性時尚雜誌GQ的年度風格男人活動時，也曾以黑白劍領西裝搭配了一條古馳GUCCI的互扣式雙G水晶星星項鍊，將紳士風格與閃亮輕奢，巧妙結合。
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